Miile de mineri de la CE Oltenia continua greva: Muncim ca-n lagar, pe salariul minim! Sa vina ministrul Energiei, sa-i aratam!

Unul dintre liderii sindicali ai minerilor a intrat deja in greva foamei, cerand Guvernului sa rezolve cat mai repede situatia.Cei aproape 10.000 de mineri de la CE Oltenia amentinta ca nu vor mai cobori in subteran pana cand ministrul Energiei, Anton Anton, nu vine la Targu Jiu sa discute cu ei. Motivul: oamenii spun ca negociaza in zadar cu administratia companiei care refuza sa le majoreze salariile cu 45%. In schimb, asa cumv-a informat deja, conducerea CE Oltenia le-a promis minerilor o crestere salariala de numai 12%, plus vouchere de vacanta.Nemultumit de modul in care decurg negocierile si simtind ca oamenii ar putea fi pacaliti de conducerea CE Oltenia, vicepresedinte Sindicatul Energia Rovinari, Manu Tomescu, a intrat in greva foamei si cere sprijinul Guvernului in solutionarea problemelor muncitorilor din cariere.Dintre toti liderii de sindicat ai salariatilor CE Oltenia, insa, doar Nicu Bunoaica de la cariera Lupoaia a cerut majorari salariale de 100% pentru mineri. Marti dimineata, liderul de sindicat a explicat pentrude ce a cerut o crestere atat de mare a salariilor minerilor."Marti dimineata, la CE Oltenia nu se poarta niciun fel de negocieri pentru majorari salariale. Doar conducerea companiei face presiuni si incearca sa-i sperie pe mineri si sa-i convinga sa se intoarca la lucru. Dar oamenii nu vor.Nu din cauza ca ar fi rai, ci din cauza ca nu mai pot continua asa. La mina Rosiuta au incercat sa-i oblige sa reia transportul de carbune, iar oamenii s-au asezat pe sine, ca sa blocheze tot.Vad si eu ca toata lumea ne arata cu degetul si spune ca minerii ar pune in pericol sistemul energetic al Romaniei! Da, il pun, din cauza ca statul roman ii pune pe ei in pericol in fiecare zi. Si asta nu deranjeaza pe nimeni.Stiti cu cat pleaca un miner acasa, pe luna, cu tot cu vestitele sporuri? Cam cu 1.700 - 1.800 de lei! Ia omul un avans de 700 - 800 de lei si lichidarea de 1.000 de lei. Asta-i tot! Astea sunt salariile pentru 7.000 dintre minerii de la CE Oltenia!Si stiti in ce conditii lucreaza? Ca-n lagare! Am gasit zilele trecute un miner la masa de sortare a carbunelui care era vanat! Locul lui de munca e in frig, si nu se ducea la caldura, ca daca-l prinde administrativul imediat il sanctioneaza. Stiti cum ajung oamenii in cariera? Sunt adusi cu un camion neacoperit si la -15 grade. Nici animalele nu se transporta asa!Si, culmea, chiar si asa oamenii isi iubesc meseria si vor sa o faca. Dar nu mai pot. Media de varsta e pe la 50 de ani. Tot mai multi colegi fac boli profesionale. Fac cancer si alte boli si pleaca in concedii medicale, ca nu mai pot munci. Si noi, desi ramanem tot mai putini, muncim pe aceleasi salarii.Nu se fac extinderi de cariere, asa ca am ajuns sa pescuim carbunele din bazine. Si se mai mira dupa aceea conducerea ca nu-i productie de calitate...E adevarat ca eu, Nicu Bunoaica, lider de sindicat, am cerut o majorare de 100% a salariilor. Asa mi s-a parut mie, ca oamenii astia ar merita sa aiba pana la 4.000 de lei pe luna, pentru conditiile in care muncesc si pentru ca se imbolnavesc de tineri din cauza muncii. Si am cerut si sa-i lase sa se pensioneze mai devreme, ca altfel multi s-ar putea sa nu mai apuce...Spune toata lumea acum ca de mineri depinde sistemul energetic... Pai si atunci de ce nu-i pasa nimanui de mineri? Ca eu nu inteleg cum poate o companie sa plateasca taxa de 2% din cifra de afaceri si sa n-aiba bani de majorari salariale...", a mai spus Nicu Bunoaica.Va remintim ca, in cazul in care minerii nu reiau productia de carbune, CE Oltenia - care asigura 20% din energia Romaniei - nu va mai putea produce decat pana la jumatatea saptamanii urmatoare. Ulterior, tara noastra va fi nevoita sa importe o cincime din energia de care are nevoie, la preturi impovaratoare