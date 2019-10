Militarii colonelului Dogaru fac azi protest in Piata Victoriei. Ce vor de la Dancila

Ziare.

com

"Am hotarat (...) sa organizam un miting de protest in Piata Victoriei, de Ziua Armatei, 25 octombrie (...) SCMD i-a chemat pe toti aliatii, rezervisti si civili din cadrul CNSC, nemultumiti de minciunile si discriminarile existente in Legea salarizarii unitare si legislatia la pensii.Vom vorbi, asadar, in numele a mai mult de 1.500.000 de voturi, cat reprezinta militarii si politistii in activitate, in rezerva si in retragere, cu familiile lor", precizeaza sindicalistii intr-un apel transmis premierului demis Viorica Dancila.Acestia subliniaza ca vor prezenta premierului "solutia practica de revenire la textul promulgat al Legii reparatorii nr.223/2015 (privind pensiile militare de stat - n.red.)", "cu rugamintea" de a-si asuma inscrierea ca initiativa legislativa in Parlament si de a da avizul Guvernului in regim de urgenta."Textul in cauza a fost prezentat si este acceptat nu numai de foarte multi parlamentari PSD, dar si de lideri ai PNL, USR, Pro Romania si PMP. Va vom prezenta, de asemenea, si revendicarile pe care le vor depune reprezentantii structurilor sindicale socio-profesionale aliate.Am convenit cu Secretariatul General al Guvernului ca o delegatie a manifestantilor sa va inmaneze documentul in cadrul mitingului, vineri, la orele 12:30", se mai mentioneaza in apel.Luna trecuta, SCMD anunta ca a depus la Primaria Bucuresti cerere pentru aprobarea organizarii unui miting de protest fata de nivelul pensiilor rezervistilor, militarilor si politistilor, pentru data de 25 octombrie, cererea avand in vedere prezenta a 20.000 de persoane."Protestele vizeaza discriminarile la care au fost supusi rezervistii, militarii si politistii activi, aliatii nostri civili din CNSC (Consiliul National al Societatii Civile - n.red.) prin Legea salarizarii unitare, legislatia la pensii si indeosebi prin anularea, practic, a prevederilor Legii pensiilor militare de stat de catre OUG-urile emise de guverne, neconstitutional, din decembrie 2015 si pana astazi", se preciza intr-un comunicat al SCMD.In cererea adresata Primariei Capitalei, presedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Mircea Dogaru, sustinea ca scopul protestului este "strict social, vizand exprimarea nemultumirilor legate de discriminarile produse de Legea salarizarii unitare si legislatia la pensii, indeosebi de modificarile produse Legii pensiilor militare de stat prin ordonante de urgenta".