Minerii au reluat protestul de la Salina Slanic, care s-a inchis pentru turisti

Minerii de subteran de la Salina Slanic nu au mai intrat, vineri, in galeriile de sare si au ramas la suprafata, protestand alaturi de colegii lor, dupa ce discutiile cu directorul Salrom, Dumitru Matei, nu au dus la rezolvarea revendicarilor angajatilor salinei, a declarat liderul de sindicat Alexandru Dragoi.El a precizat ca toti cei 212 angajati ai salinei din judetul Prahova au intrerupt din nou lucrul si protesteaza la suprafata, fiind oprite atat activitatea de exploatare a sarii, cat si cea de vizitare a salinei, care de miercuri pana duminica ar trebui sa fie deschisa publicului."Ne cerem scuze, ne pare rau pentru aceasta situatie, dar nu se poate ca continuam in aceste conditii", a spus reprezentantul angajatilor Salinei Slanic.Salariatii minei de sare de la Slanic au declansat un protest marti, cand 80 de mineri s-au blocat in subteran , de unde au iesit a doua zi, in timp ce minerii de suprafata au oprit lucrul la statia de preparare a sarii.Ei acuza salariile foarte mici in raport cu conditiile in care munesc, dar si lipsa investitiilor care ar trebui facute la mina de sare. Astfel, conform sindicalistilor, salariul unui miner din subteran este, in timp ce minerii de suprafata au salariiMiercuri, dupa ce au mers la Ministerul Economiei unde reprezentantii lor au avut o discutie cu ministrul Danut Andrusca, iar acesta le-a promis ca le va rezolva problemele, angajatii salinei au suspendat protestul.Joi, salariatii au avut o noua discutie cu conducerea Salrom , in urma careia li s-a spus ca revendicarile lor nu pot fi rezolvate, a precizat reprezentantul salariatilor.