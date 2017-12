Miscarea #VaVedem, adoptata de romani din intreaga lume: Mesaje din Berlin pana in Malaezia (Galerie foto)

Ziare.

Romanii din afara tarii transmit cum pot mesaje ca ii sustin pe cei de acasa. Pe langa protestele obisnuite, multi au ales sa posteze pe Internet imagini cu cei doi ochi."Ochii Sibiului au fost de la inceput simbolul miscarii de protest Va vedem din Sibiu. Acum, ei se transforma simbolic prin creativitate, intr-un mod alternativ de protest. De oriunde. Daca si tu vezi ochii care vad mai departe ce se intampla acum in Romania, trimite-ne fotografia sa o publicam. #vavedemdinsibiu #vavedem", se arata pe pagina de Facebook Va Vedem din Sibiu La inceput, mesajele au venit din diferite orase ale tarii, printre care si Bucuresti. Cineva a facut o fotografie cu cei doi ochi chiar in fata sediului PSD de pe Kiseleff.O alta persoana a mers in fata Parlamentului pentru a trimite acest mesaj.Apoi, astfel de mesaje au inceput sa vina din diaspora, din Berlin.Din Suedia.Din Canada.Din Brazilia.Din Paris.Din Chicago.Din Sydney.Din Londra.Din Kuala Lampur, Malaezia.Iar alte persoane si-au facut si ornamente de brad cu ochi.A.G.