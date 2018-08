Miting de protest al angajatilor din MTS: Sport si tineret totul e defect!

Ziare.

Acestia protesteaza la minister, iar apoi vor merge la sediul Guvernului pentru a depune revendicarile."Vrem salarii ca voi"; "Vreti performanta, platiti performanta"; "Sport si tineret totul e defect", au scandat manifestantii.Ei au afisat pancarte pe care scria: "Nu ignorati profesionalismul din spatele medaliilor sportivilor romani"; "Nu uitati, sportul romanesc este ambasadorul Romaniei"; "Ne conduceti prost, nu aveti niciun rost"; "Vrem salarii decente".Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat ca prin aceasta actiune se incearca sa se atraga atentia ministrului Ioana Bran asupra situatiei extrem de complicate, in care se afla toata zona de resurse umane din federatiile sportive si directiile de tineret si sport."Aplicarea legii 153 lasa urme adanci. Avem azi mai bine de trei sferturi din total salariati care sunt platit la un nivel extrem de scazut. Au venit 1.300 de lei net. In plus, nu se tine cont de responsabilitatea muncii, de vechimea pe care o am, sunt discrepante uriase in acest sistem.Mai mult, conditiile de munca sunt precare in zona de tineret, cei care lucreaza in taberele scolare trebuie sa aiba grija patru angajati la 90 de copii. Este inumam, oamenii lucreaza aproape non-stop si sambete si duminici, acelasi lucru se intampla cu cei care pregatesc federatii sportive".Referitor la faptul ca ministrul Ioana Bran a afirmat ca salariile s-au majorat cu 20 la suta si ca o sa creasca pana in 2022, Costin a spus: "Promisiunile doamnei ministru nu tin de foame, iar aceasta promisiune de crestere pana in 2022 este de netolerat. Pentru ca in sectorul bugetar, la aceeasi meserie si aceeasi calificare, intr-o alta zona bugetara, sunt platiti dublu sau triplu.Nu vedem de ce salariatii din tineret si sport sa fie discriminati. De luni de zile incercam sa gasim o solutie pe calea dialogului. Toata lumea stie, primul ministru, seful partidului, dar nimeni nu vrea sa-si asume rezolvarea acestei probleme. Pe cale de consecinta, au facut greva de avertisment, iar incepand cu 8 august le uram succes in a suplini inactivitatea pe care si-o asuma oamenii nostri, adica intarrea in greva generala, in tot sistemul de tineret si sport".Intrebat daca se pune problema boicotarii competitiilor sportive, Costin a raspuns: "Consecinta este aceasta, nu este vorba de boicot, in momentul in care acesti oameni se opresc, sportivii trebuie sa-si pregateasca singuri mancarea, sa-si faca curat in camere".