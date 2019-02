Miting de sustinere pentru Kovesi la Zurich

Ziare.

Anuntul vine dupa ce Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor "Romanii din Elvetia organizeaza maine (joi - n.red.), prin asociatia Rezist Zurich, un miting de sustinere a candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al UE.Laura Codruta Kovesi, o profesionista recunoscuta pe plan international, are sustinerea majoritatii statelor membre ale UE pentru ocuparea prestigiosului post de procuror sef european. O singura tara i se opune cu toata puterea: Romania, prin guvernul Dragnea / Dancila si, de azi, prin Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie", transmite asociatia prin intermediul unui comunicat de presa remisMitingul, intitulat, are loc joi, incepand cu ora locala 19:00. Iata pagina de Facebook a evenimentului Comunitatea subliniaza ca masura Sectiei de investigare a magistratilor este abuziva si cere autoritatilor din tara sa nu boicoteze candidatura fostei sefe DNA."Infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie este una dintre masurile de subordonare politica a justitiei criticate de Comisia de la Venetia. Faptele pentru care Laura Codruta Kovesi este citata sunt din anul 2009 si, chiar daca s-ar dovedi adevarate, ar fi prescrise.. Ne intalnim maine, 14 februarie 2019, la ora 19 pe Rathausbrucke la Zurich pentru a ne manifesta sustinerea pentru doamna Kovesi", se mai arata in document.