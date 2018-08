Miting organizat la 3 ani dupa tragedia din Colectiv: Vreau o tara ca afara. Ultimul protest

Ziare.

Intitulat "Vreau o tara ca afara. Ultimul protest", mitingul se va desfasura in Piata Victoriei, incepand cu ora 17:00, potrivit paginii de Facebook a evenimentului."Au trecut ani, fara nicio schimbare. Au murit oameni, toti au fost afectati pe moment. Suntem condusi de oameni fara suflet, ei fiind modelul nostru, iar noi ii luam ca pe un model pozitiv. Haideti sa schimbam ceva, pentru ultima data", scriu organizatorii pe reteaua sociala.Pana acum, 6.000 de persoane s-au aratat interesate de eveniment, iar 1.700 si-au anuntat participarea.Pe pagina de Facebook a comunitatii se arata ca protestul este unul de rememorare si nu unul care sa instige la "violenta si ura"."10 august nu am ales-o eu, 30 octombrie nu am ales o eu, insa sunt nevoit sa imi amintesc de sufletele care s-au facut scrum in 30 OCTOMBRIE 2015. Acest protest este unul de rememorare si nu numai, insa nu este unul care sa instige la violenta si ura, precum protestele impotriva partidelor.Nu manipulam si nu obligam pe nimeni sa participe. Vrem doar sa facem o cale mai dreapta spre ADEVAR, sa aflam cine se face vinovat si sa aflam DE CE S-A AMANAT TRAGEREA LA RASPUNDERE A CELOR IMPLICATI.DACA VA PASA SI VRETI SA SCHIMBATI CEVA, atunci e momentul. SHARE MASIV sa afle o Romanie intreaga de acest eveniment organizat", precizeaza R.I.P - Colectiv.A.D.