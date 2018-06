Mitingul PSD in presa internationala: Absurdul romanesc - partidul la putere protesteaza in fata propriului Guvern

Ziare.

com

Jurnalistii remarca faptul ca PSD, partidul care si-a rasturnat deja 2 guverne, apeleaza acum la o noua miscare surprinzatoare: organizeaza un protest masiv in fata cladirii Guvernului, pe care a reusit sa il impuna in urma cu doar cateva luni."Pana si premierul Viorica Dancila va participa la aceasta manifestatie desfasurata sub sloganul 'Vrem prosperitate, nu securitate'", informeaza Euractiv Desi aceasta manifestatie este promovata drept actiune care sa condamne abuzurile din Justitie, pana si membri ai PSD au declarat ca, in realitate, e o actiune de sustinere a liderului de partid Liviu Dragnea, care are grave probleme legale, potrivit publicatiei.Euractiv il citeaza pe scriitorul Mircea Cartarescu. Intr-o postare pe Facebook, acesta afirmase:"Sa dai jos doua guverne proprii si sa faci miting de protest cand esti la guvernare - asta nu s-a mai vazut pe lume. E peste Urmuz si Eugen Ionescu. Absurdul e brandul nostru de tara si maestrul lui de azi e Liviu Dragnea". Jurnalistii Reuters mai amintesc si despre faptul ca PSD voia de luni bune sa faca un protest, dar nu gasise pretextul potrivit. Astfel, mai intai a anuntat o manifestatie pentru sustinerea "familiei traditionale", apoi a transformat-o intr-un mars de sustinere a premierului Viorica Dancila careia presedintele Klaus Iohannis i-a cerut in repetate randuri demisia si, in cele din urma, a ajuns la formula prezenta.Reuters informa, inca de vineri, 8 iunie, ca judecatorii Inaltei Curti au amanat pronuntarea deciziei in cazul lui Liviu Dragnea, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fapte comise pe vremea cand era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman. O condamnare, sustin jurnalistii de la Reuters, i-ar putea slabi lui Dragnea capacitatea de a tine PSD sub control si le-ar da unda verde rivalilor sai sa incerce sa preia conducerea.Tot Reuters apreciaza ca protestele care au marcat Romania in ultima perioada, cele mai insemnate din ultimele zeci de ani, au fost provocate de "incercarile coalitiei lui Dragnea de a slabi legislatia anticopruptie".