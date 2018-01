Mobilizare iesita din comun a jandarmilor pentru proteste: Vor fi folosite toate resursele. Ne facem doar datoria!

"Nu. Nu va faceti datoria, ci executati ordinele unor penali"

"Prioritatea voastra este siguranta penallilor si hotilor adica psd nu mai mintiti"

"Jandarmeria Romana ce vreti sa spuneti cu mesajele astea de intimidare? De 1 an de zile au fost proteste, unele mai ample altele cu mai putini participanti, toate desfasurate pasnic! Totulbe sa nu mai bagati jandarmii calare printre noi pt ca nu au ce cauta caii pe strazi, printre manifestanti"

"Va faceti datoria cum?!? Protejand interlopii si penalii?!? "

Ziare.

com

Pe contul de Facebook al Jandarmieriei Romane sunt publicate sfaturi pentru manifestanti - cum sa fie in siguranta la proteste, in sase pasi: "Ne facem doar datoria, iar prioritatea noastra este siguranta voastra!".Postarea Jandarmeriei a fost intampinata de numeroase mesaje din partea internautilor, care reproseaza ca institutia "apara penalii".De asemenea, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache, a spus la Digi 24 ca "se vor alatura si jandarmii calare, in functie de vreme" si ca "vor fi folosite toate resursele", astfel incat sa nu fie probleme.Potrivit televiziunilor de stiri, pentru acest protest au fost mobilizati circa 3.000 de jandarmi, iar la ora 17:00 deja erau montate garduri in Piata Universitatii.La randul sau, jurnalistul Grigore Cartianu sustine, intr-o postare pe Facebook , ca jandarmi din mai multe judete au fost mobilizati si vor sosi in Capitala, in cursul serii."Mobilizare totala in Ministerul de Interne! Dragnea a dat ordine precum Ceausescu in '89. Carmencita e pe post de Ceauseasca. De azi-dimineata, de la ora 6.00, tot Ministerul de Interne se afla in stare de alerta.Sefii Jandarmeriei (numiti de Dragnea) au dat ordin ca toti jandarmii sa fie tintuiti astazi in unitati. Nu se dau permisii, toate efectivele sunt gata de interventie.Jandarmii din judetele apropiate de Bucuresti (Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Ialomita, Calarasi) au ordin de deplasare spre Capitala de la ora 15.00. Jandarmii din celelalte judete ale tarii nu au voie sa paraseasca garnizoana.Toate aceste masuri au fost luate impotriva unui protest pasnic. Pregatiti-va: de la ora 18.00, Capitala se muta in Piata Universitatii!", scrie Cartianu.