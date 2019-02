Mobilizare pe retele pentru protestul de duminica. Sora: Ne vedem in Piata Victoriei, toate firicelele de praf din acest colt de tara

Ziare.

Ca de obicei, unul dintre cei mai vocali protestari este Mihai Sora , care transmite ca va fi in Piata Victoriei duminica. Filosoful a ilustrat mesajul cu o imagine cu mai multe girafe."Buna dimineata, oameni buni! Soare cu dinti la Bucuresti, minus patru grade, o lumina toscana, nicio adiere de vant.Ma urmareste aceasta imagine, desi doar in filme am vazut atatea girafe impreuna.Ne vedem maine seara in Piata Victoriei: cata frunza, cata iarba, toate firicelele de praf din acest colt de tara", a transmis Sora.Si Oana Pellea a anuntat ca va fi in fata Guvernului. Actrita distribuit pe Facebook mesajul "Duminica, toti in strada. Ne adunam in Piata Victoriei si in toata tara impotriva asaltului pe justitie. Hai si tu".Amintim ca duminica seara s-au anuntat proteste in mai multe orase din tara , printre care Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi si Brasov.Romanii reactioneaza astfel la ultimul atentat al guvernarii PSD-ALDE la independenta justitiei.Mai exact, marti, fara nicio consultare cu reprezentantii magistratilor si fara sa astepte avizul CSM, guvernul Dancila a adoptat o OUG prin care a adus modificari majore legilor justitiei, modificari care afecteaza independenta justitiei si transforma in stat in stat sectia de investigare a magistratilor.Atat prevederile ordonantei, cat si modul in care au fost adoptate aceste masuri, prin OUG si fara consultare, au generat proteste fara precedent ale magistratilor , care au anuntat si suspendarea activitatii saptamana viitoare. Protestele in tacere ale magistratilor au fost sustinute si incurajate de cetateni.Si Alianta 2020 USR PLUS a anuntat, joi, ca se alatura protestelor de duminica A.G.