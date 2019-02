Moldovenii se aduna, vineri, la usa Vioricai Dancila si ii cer sa faca din Autostrada Unirii o prioritate nationala

sa renunte la ideea de a mai construi segmentul Cristesti - Pascani - Letcani al autostrazii in parteneriat public privat;

intocmirea de indata si neconditionata a documentatiei de achizitie publica pentru lucrarile tehnice privind actualizarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru sectorul Targu Neamt - Iasi - Ungheni si scoaterea acestora la licitatie pana la finalul anului 2019;

stabilirea unui program de implementare, care sa prevada in mod expres termene clare pentru finalizarea studiilor de fezabilitate pana in anul 2021 si asumarea acestora in mod concret de catre Ministerul Transportului si CNAIR, pentru lucrarile privind toate tronsoanele Autostrazii Unirii: Targu Mures - Ditrau, Ditrau - Targu Neamt si Targu Neamt - Iasi - Ungheni;

corelarea proiectului privind construirea Autostrazii Unirii cu POIM 1 (2014 - 2020) si introducerea acesteia in POIM 2 - viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene 2021 - 2027, pentru ca acest obiectiv sa fie finantat din fonduri europene nerambursabile

, se arata intr-un comunicat semnat de asociatiile: Pro Infrastrctura, Impreuna pentru A8, Moldova vrea Autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Membrii asociatiilor nu s-au multumit sa le atraga autoritatilor atentia ca tergiverseaza constructia autostrazii, ci propun si o serie de masuri care, sustin ei, ar grabi rezolvarea situatiei. Printre altele, membrii celor 4 asociatii le cer autoritatilor:Toate aceste propuneri au fost trimise Guvernului si celor doua Camere ale Parlamentului.Daca autoritatile ar reusi sa faca macar aceste lucruri - sustin membrii asociatiilor - atunci e posibil ca in 3 ani sa se finalizeze studiile de fezabilitate pentru toate sectoarele de autostrada si, in plus, sa se obtina si finantare europeana necesara proiectului. In aceste conditii, in alti 9 ani, adica pana in 2030, intreaga sosea de mare viteza ar putea fi construita integral.Ca toate acestea sa se poata realiza, insa, membrii celor 4 asociatii sustin ca Guvernul ar trebui sa numeasca un expert in infrastructura la varful Ministerului Transporturilor (condus, momentan, de Rovana Plumb) si sa-l inlocuiasca pe Narcis Neaga din functia de director general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Asa cum in toamna anului trecut, Parlamentul a adoptat o lege prin care obliga Ministerul Transporturilor sa construiasca Autostrada A8 Targu Mures - Iasi - Ungheni . Dupa doar o luna, insa, fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca e posibil ca in loc de A8 se se construiasca o alta autostrada, intre Bacau si Brasov. Nici pana la acest moment autoritatile nu au decis daca vor construi sau nu Autostrada Unirii.