Moment inedit la summit-ul Romanian Business Leaders: Oamenii de afaceri au strigat la unison ca vor autostrazi (Video)

La un moment dat, Stefan Mandachi s-a urcat pe scena si i-a facut pe oamenii de afaceri sa strige la unison ca vor autostrada de la Suceava la Bucuresti."Eu vreau autostrada de la Suceava la Bucuresti", a spus el. "Si eu", a fost raspunsul oamenilor de afaceri, dar care nu l-a multumit pe Mandachi."Nu m-ati convins. Pai vreti sau nu vreti? Ca daca nu sunteti convingatori nu o sa o avem. Trageti aer in piept si cand strigati, trebuie sa ajunga pana in cer, daca e nevoie. Eu vreau autostrada de la Suceava la Bucuresti", a continuat el, moment in care oamenii de afaceri au raspuns mult mai tare "Si eu!".Antreprenorul a distribuit pe Facebook momentul filmat, completand ca "Mi-au uns inima antreprenorii romani! Va iubesc pe toti!".Amintim ca, pornind de la exemplul lui Stefan Mandachi, romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00. Iata cine s-a alaturat pana acum demersului suceveanului A.G.