Negocieri la Guvern cu sindicatele din industria apararii: Badalau si Teodorovici dau vina pe subalternii din ministere

Unul dintre reprezentantii manifestantilor, co-presedintele Aliantei Sindicatelor din Industria de Aparare, Constantin Bucuroiu, a fost invitat pentru discutii cu reprezentantii Guvernului, avand aproape doua ore si jumatate de convorbiri cu membrii Executivului."Discutiile din cadrul Guvernului au fost in prima faza cu ministrul Economiei, Niculae Badalau, cu o echipa din partea Ministerului Finantelor condusa de ministrul Orlando Teodorovici, si in ultima faza a discutiilor in prezenta premierului, care a vrut sa stie la ce intelegeri am ajuns si ce trebuie sa facem mai departe.Am cazut de comun acord in urma discutiilor pe care le-am avut si datorita faptului ca am convenit ca in termen de 10 zile noi sa punem pe masa cerintele noastre si mai ales cele legate de modificarile legislative, dar si in ceea ce priveste alocarile de fonduri pentru industria de aparare, dupa 10 zile ne vom intalni la nivel de premier si vom semna cu totii acest acord, care trebuia sa fie semnat de o luna jumatate.Din concluziile si discutiile pe care le-am avut se pare ca intarzierea a fost facuta undeva la nivelul 2-3 in cadrul ministerelor, si asta ne da noua mult de gandit, daca in cadrul ministerelor se lucreaza ca intr-o echipa sau daca unii trag intr-o parte si unii in cealalta", a declarat Constantin Bucuroiu.Liderul Aliantei Sindicatelor din Industria de Aparare a precizat ca, in urma discutiilor cu Guvernul, actiunile de protest vor fi anulate."Important este ca termenul de 10 zile ne creeaza si noua posibilitatea sa ne repliem, pentru ca vor fi oprite actiunile de strada in acest time-out de 10 zile, inclusiv cea de maine, si de asemenea ne da posibilitatea sa rezolvam anumite probleme ale oamenilor, care erau pe revendicarile noastre, care vor aduce un plus in buzunarul oamenilor, si asta este foarte important, dar in acelasi timp vor aduce cateva facilitati si societatilor, care pe noi ne bucura ca reusim sa le rezolvam", a precizat liderul de sindicat.Acesta a precizat ca Guvernul va crea o comisie care sa redacteze in aceste 10 zile acordul privind masurile de sprijinire a industriei de aparare."Se va crea o comisie, prin ordin al ministrului, care, impreuna cu reprezentanti ai Finantelor, reprezentanti ai ministerului Economiei, si impreuna cu sindicatele, in termen de 10 zile trebuie sa prezinte acest acord in totalitate", a afirmat Constantin Bucuroiu.Reprezentantul Aliantei Sindicatelor din Industria de Aparare a amintit ca se bazeaza pe sprijinul sefului statului pentru considerarea industriei de aparare drept industrie strategica de interes national."Principalele noastre revendicari sunt ca industria de aparare sa treaca (drept, n.r.) industrie strategica de interes national, si aici facem apel la presedintele Romaniei ca in momentul in care ajunge in CSAT sa ne sprijine sa o ducem la bun sfarsit, in al doilea rand facilitati in ceea ce priveste TVA si facilitati fiscale pentru investitii, pentru ca in momentul de fata degeaba avem foarte multi bani, si avem foarte multi bani pe investitii, daca nu putem sa ii cheltuim, ca societatile, din putinul pe care il au, nu acopera, de exemplu, TVA-ul.De asemenea, am discutat nucleul, si este o problema esentiala pentru salariatii nostri, nucleul, adica acei bani care vin pentru serviciile pe care noi le facem industriei de aparare - paza, intretinere, reparatii, conservari si asa mai departe, si ministrul Finantelor a fost de acord sa mai suplimentam cu inca 9 milioane", a adaugat Constantin Bucuroiu.Acesta a mai solicitat Guvernului introducerea angajatilor din industria de aparare in categoria de angajati carora ordonanta 114 le acorda reduceri la impozitul pe venit."Una din problemele importante pentru salariatii nostri este si noi sa ne incadram pe (ordonanta, n.red.) 114, cu acele facilitati in ceea ce priveste impozitul pe venit, in asa fel incat oamenilor sa le ramana mai multi bani in buzunar din scutirea din aceste impozite.Nu in ultimul rand, relatia Ministerului Economiei, prin industria de aparare, cu Ministerul Apararii Nationale, si am solicitat sa se intoarca in cadrul industriei de aparare romanesti in asa fel incat sa nu mai bagam valuta numai in buzunarul altora, care deja sunt bogati, iar noi, Romania, sa saracim si industria de aparare sa se prabuseasca", a mentionat liderul de sindicat.Alianta Sindicatelor din Industria de Aparare a mai propus Guvernului mutarea industriei de aparare sub coordonarea directa a prim-ministrului."Nu ascund nimanui ca sindicatele au venit cu propunerea de unificare, sau mai bine zis de trecere a industriei de aparare si a companiilor Romarm si Romtehnica, sub coordonarea directa a prim-ministrului, pentru ca in momentul de fata te duci la unul, spune ceva, te duci la celalalt, spune altceva, dar fiind sub o singura coordonare, a prim-ministrului, nu mai trebuie sa se acuze nimeni, trebuie sa gandim ce e mai bine pentru industria romaneasca, si dupa aceea trebuie sa ne gandim ca achizitiile pe care Armata le face sa fie cele care le sunt dumnealor necesare", a incheiat reprezentantul Aliantei Sindicatelor din Industria de Aparare.