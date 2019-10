Nou protest in Prelungirea Ghencea: Doamna Firea, stim ca poti. Esti managerul la toti! (Video)

Ziare.

Oamenii au protestat in Prelungirea Ghencea, avand cu ei mai multe pancarte si banere pe care scria: "PMB/CNAIR, vrem trotuar, largire, pasaj!" sau "Voi plimbati hartiile, noua ne trec zilele".Manifestantii au scandat: "Iesiti din casa, daca va pasa", "Avem drumuri ca la tara. Asta este Capitala?", "Dam impozite gramada ca sa stam cu totii-n coada", "Ne-ati promis infrastructura, dar a fost o facatura", "Ce vrem noi e si pentru voi!", "Vrem largire si pasaj, nu mai vrem ambuteiaj", "Daca vrei sa te odihnesti, circula pan' la Domnesti", "Doamna primar, cand vii la noi, pune-ti cizme ca e noroi", "Doamna Firea, stim ca poti. Esti managerul la toti", "Doamna Firea, vrem acum largirea acestui drum", "Nepasarea voastra, rezistenta noastra".Oamenii indemnau soferii sa ii sustina din masini claxonand.Acesta este cel de-al 12-lea protest organizat de oamenii din Prelungirea Ghencea in ultimii sase ani. Ei solicita autoritatilor contractele de executie, graficele de lucrari si de plati pe toata perioada de derulare a proiectelor.Locuitorii din zona sunt nemultumiti de faptul ca, desi proiectul de largire a Prelungirii Ghencea este inceput "pe hartie" de peste 13 ani, lucrarile in zona, demarate abia anul acesta, constau doar in exproprieri si demolari pe un sfert din totalul proiectului, iar Primaria Capitalei refuza sa furnizeze cetatenilor copia contractului de executie, precum si graficul de lucrari si de plati.Cat despre Pasajul Domnesti, oamenii spun ca la 2 ani de la semnarea contractului de executie au inceput lucrarile efective, dar ca si acestea se desfasoara sporadic, cu pauze de zile intregi si cu lipsa comunicarii periodice de informatii despre stadiul lucrarilor, desi acestea sunt solicitate permanent de cetateni si prin cereri de acces la informatii publice.