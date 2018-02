Extremistii romani au protestat la Muzeul Taranului fata de proiectia unui film, Ambasadorul Marii Britanii a venit in mod special sa il vada

At the @MuzeulTaranului #Bucharest to watch #120battementsparminute. Previous screening disrupted by those who did not want the film shown. - Paul Brummell (@PaulBrummell) February 20, 2018

Protestul autorizat de primarie, spun cei prezenti la MNTR va dura "o ora si jumatate, atat e filmul". Pelicula de 143 de minute a fost premiata de juriul Festivalului de Film de la Cannes, in 2017, si a fost propunerea Frantei pentru o nominalizare la categoria "cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza" a premiilor Oscar."Nu vreau sa fac scandal, nu intru in sala, voi sta aici", a spus unul dintre membrii organizatiei. "Au dreptul lor, dar nu aici, de ce sa nu vorbim despre traditia romaneasca, despre Dragobete? Ar trebui sa promoveze filmele romanesti, pur romanesti, cu traditie, filme istorice, despre taran... 'Horea, Closca si Crisan'. Si stiti si dumneavoastra...".Veniti cu pancarte - "Mama, tata, frate, sora, nu Sodoma si Gomora", "Nu casatoriilor si adoptiilor homosexuale" si "Rusine, Cristian Mungiu" - ei au inceput protestul la ora 18:00.De ce Cristian Mungiu? "Din cate am inteles, el a organizat proiectiile acestor tipuri de filme la Muzeul Taranului Roman".Tudor Ionescu, liderul Noua Dreapta, a tinut un discurs: "Este a treia provocare intr-o singura luna, al treilea film cu tematica homosexuala la Muzeul Taranului Roman. (...) Conducerea interimara a muzeului e implicata in aceasta provocare - o doamna pe nume Liliana Passima - care e direct vinovata de programarea unor astfel de filme aici, si domnul regizor Mungiu, distribuitorul acestui film in Romania. Dupa ce domnul Mungiu ne-a obisnuit cu filme sordide, urate in adevaratul sens al cuvantului, de la care nu pleci fericit, cu o stare pozitiva, pentru ca nu ai cum. Pun in lumina avortul, sunt pro-avort, pro-crima, in care e atacata biserica, acum promoveaza astfel de filme".Protestatarii, care au incercat sa intre si in sala de cinema, insa accesul nu a fost posibil dupa ora inceperii filmului, sunt supravegheati de jandarmi si spun ca vor mai ramane in fata muzeului pana la finalul proiectiei.Pe de alta parte, proiectia a fost sustinuta de, despre care spune ca este "unul foarte premiat, care trebuie vazut". Declaratiile sale au ajuns, de altfel, si in The Washington Post "Sunt la Muzeul Taranului din Bucuresti pentru a vedea '120 de batai pe minut'. Prima proiectie a fost intrerupta de cei care nu voiau sa fie difuzat acest film", a scris ambasadorul pe contul sau de Twitter.