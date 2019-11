Noul ministru de Interne este asteptat cu un protest la MAI: Capul lui Arafat vrem!

Ziare.

com

Protestatarii solicita noului ministru de Interne sa il demita pe seful DSU din functia de secretar de stat.Incepand cu ora 11:45, la sediul MAI, va avea loc ceremonia de investire a ministrului Ion Marcel VELA, la care va participa si presedintele Klaus Iohannis "Protest la MAI pentru demiterea lui Arafat!Avem un alt ministru de Interne si este momentul sa nu il mai numeasca pe Arafat pe postul de secretar de stat", se arata pe pagina de Facebook a asociatiei Evolutie in Institutie.Manifestantii au adus mai multi paleti pe care au lipit afise cu mesaje precum "Paletul - procedura IGSU" sau "Lasati-ne in **** noastra si plecati acasa".Participantii la protest fac, astfel, trimitere la modul in care pompierii au intervenit la incendiul din clubul Colectiv, in urma cu 4 ani, si la modul in care acestia au carat victimele: pe paleti.De asemenea, fac referire la injuratura surprinsa in inregistrarea "secreta" de la interventie - facuta publica de presa in urma cu cateva saptamani.Ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Afacerilor Interne are loc, marti, incepand cu ora 11:45, la sediul MAI. La ceremonie va participa si presedintele Klaus Iohannis. O filmare de aproximativ 20 de minute , facuta in noaptea interventiei la incendiul din clubul Colectiv si care a fost tinuta secreta, a fost facuta publica de Libertatea la sfarsitul lunii octombrie.Imaginile, filmate de un subofiter care a insotit primul echipaj al ISU Bucuresti Ilfov ajuns la locul dezastrului, arata dezorganizare, haos, raniti carati de maini si de picioare sau pe paleti, dar poate fi auzit cel care a coordonat la un moment dat operatiunea, Orlando Schiopu, injurand victimele.A.D.