O trupa rock a incercat un protest cultural in Piata Victoriei, insa jandarmii au fost prompti la impartit amenzi

Protestatarii au mizat pe faptul ca manifestarile cultural-artistice nu trebuie anuntate in prealabil, insa jandarmii nu au fost de aceeasi parere si au trecut imediat la impartit amenzi."In jurul orei 15:30, in Piata Victoriei, in pastila centrala au aparut 25 de persoane care participa la activitatile de protest organizate in zona, insotiti de membrii unei formatii rock pretinzand ca filmeaza un videoclip. Jandarmii le-au adus la cunostinta tuturor persoanelor ca activitatea lor necesita o aprobare prealabila si i-au rugat sa mearga sa obtina aceasta aprobare. Persoanele nu s-au conformat. Noua persoane au fost legitimate, din care una sanctionata pentru participarea la o adunare publica nedeclarata, cu amenda in valoare de 1.500 lei", se arata intr-un raspuns al Jandermieriei, la solocitarea Mediafax.Cei trei membrii ai trupei nu au fost legitimati sau sanctionati de jandarmi intrucat s-au conformat solicitarilor oamenilor legii."Am primit 1.500 de lei, pentru ca au zis ca sunt organizator. Nu este corect, pentru ca activitatile cultural-artistice, cum a fost si melodia cantata de baietii de la Alex & The Fat Penguins, nu trebuie declarate in prealabil. Toti membrii trupei au fost legitimati, precum si cei din staff, iar solistul truei, Alex, a fost amendat de catre Politia Rutiera, cu suma 725 de lei, pentru ca a incalcat linia continua, dupa ce a intrat cu dubita in piata", a spus Marian Raduta, protestatar si membru Rezistenta TV."Alex & The Fat Penguins" este o trupa de rock alternativ care s-a facut remarcata in zona indie, pentru umorul si versatilitatea videoclipurilor.Liderul si solistul trupei, Alex Cotofan, s-a nascut la Chisinau, a crescut in Bucuresti, iar in prezent face naveta intre Paris, unde lucreaza ca medic stomatolog, si capitala Romaniei, unde isi hraneste pasiunea pentru rock-ul indie, potrivit paginii de Facebook a trupei.