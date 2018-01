O zi perfecta - spirit, suflet si simtire in trei palate: Mogosoaia, Schonbrunn si Victoria

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Dimineata, mi-am inaltat spiritul in biserica, la slujba Sfantului Vasile, cel care alunga duhurile rele. Am inceput drumul de dimineata: am strabatut padurea inundata de soare din spatele casei, am taiat podul peste lacurile mangaiate de plutirea usoara a lebedelor, am parcurs aleile pustii ale domeniului Palatului Mogosoaia si am ajuns la discreta si frumoasa biserica.Cata istorie, cat zbucium si cata notorietate la o aruncatura de bat de casa mea! De la urgia otomana din timpul Brancovenilor, jonctiunea cu Mavrocordatii si ingrijirea Bibestilor, pana la interventia brutala a comunistilor care au smuls Palatul Mogosoaia din proprietatea familiei Ghika si l-au nationalizat.In vremurile noastre, marele scriitor Marin Preda si-a gasit aici inspiratia pentru opere literare de referinta, dar tot aici si-a gasit si sfarsitul, fie din tumult bahic, fie din conspiratie a Securitatii... adevarul este inca invaluit in mister.Pranzul mi-a adus mangaierea sufletului prin vizionarea concertului de An Nou de la Viena! Abordarea latina a dirijorului, linia ferma, clara si distinsa, dar totodata conservarea spiritului artistic traditional al familiei Strauss, m-au desfatat in linistea dupa-amiezii.Am admirat decorurile pastelate, am audiat celebrele valsuri si parca am simtit mirosul tablourilor de flori care impanzeau lojele celebrei cladiri a Operei din Viena.In acompaniamentul valsului "Dunarea Albastra" si in pasii de balet din curtile Palatului Schonbrunn, am ajuns in pragul inserarii.Acum, seara, imi hranesc simtirea si ma las manat de credinta apararii principiilor statului de drept, participand la protestul din fata Palatului Victoria. Nu ma duc sa judec oameni, nu ma duc sa denigrez institutii si nici sa stric ordinea constitutionala consfintita prin vot popular.Protestez pentru incercarile furibunde de schilodire a legilor justitiei, pentru consumarea agendei publice in folosul unor persoane private sau interese de grup si pentru sfidarea pozitiei luate de intelectualitatea progresista, institutiile internationale si oficiali ai unor tari partenere.Asadar, o zi perfecta pentru cei 3S - spirit, suflet, simtire - in 3 palate - Mogosoaia, Schonbrunn si Victoria. Tablouri diferite, scene diverse, trairi complexe, dar necesare pentru alcatuirea mea de credincios umil, intelectual insetat si militant activ.Si tu poti avea o zi perfecta! - Cand?... maine! - Cum?... incearca 3A, 3B...3X. E loc sub soare pentru toata lumea atata timp cat ne dorim binele comun, o tara moderna si democratica, oameni puternici si curajosi. E randul tau sa ai o zi perfecta!