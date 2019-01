Oana Pellea o ameninta cu judecata pe Norica Nicolai: Sa prezinte dovezi ca cei care au manifestat la Ateneu sunt platiti

Ziare.

"Doamna Norica Nicolai, daca afirmatia va apartine, va rog sa prezentati dovezi! In lipsa dovezilor sunt nevoita sa va dau in judecata!", a scris Oana Pellea pe pagina sa de Facebook.Europarlamentarul Norica Nicolai a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca oamenii care au manifestat, joi seara, langa Ateneul Roman sunt profesionisti, platiti sa "creeze un tip de atmosfera".Printre protestatari s-au aflat actrita Oana Pellea, filosoful Mihai Sora si pianistul Dan Grigore."Sunt profesionisti, daca ii privesti si le analizezi comportamentul de aproape. De data aceasta, nu prea au fost multi, ceea ce inseamna ca nici cei care ii coordoneaza nu au investit foarte mult. (...) Vor sa creeze un anume tip de atmosfera.Dar este foarte clar, spre deosebire de cei de la Paris, care au un ideal, ei au o treaba. Asta este parerea mea. Oricum, jenant. De asteptat", a afirmat Nicolai, citata de Starea Presei. Aproximativ o mie de oameni au protestat joi seara , langa Ateneul Roman, in timpul ceremoniei de preluare a presedintiei Consiliului UE de catre Romania.Mai multe personalitati au participat la manifestatie, intre care Dacian Ciolos, Dan Barna, Vlad Voiculescu, regizorul Stere Gulea, actrita Oana Pellea si filosoful Mihai Sora.