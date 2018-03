Operatiunea "Aducem Steagul Inapoi": Drapelul UE a fost inmanat premierului Dancila (Video)

Ziare.

com

Voluntarii care au participat la intalnirea cu premierul - 5 la numar - i-au adus si capsune."Aducem Steagul Inapoi" a demarat in urma cu doua saptamani o stafeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate demonstrativ direct de la Parlamentul European din Bruxelles, in contextul in care acestea au lipsit din fotografia oficiala la investirea noului Executiv de la Bucuresti."Speram ca cei mai inalti oficiali ai tarii vor renunta in viitor la derapajele retoricii anti-europene si vor fi mai atenti la protocoalele oficiale pe care le presupune apartenenta tarii noastre in randul statelor europene", au transmis voluntarii intr-un comunicat de presa.In timp ce delegatia se afla in discutii cu premierul, mai multi protestatari au intins steagurile Uniunii Europene si Romaniei in fata Guvernului.Amintim ca, marti, are loc un protest in fata Parlamentului , care a inceput la ora 10:00 si va dura pana la 23:00. La aceasta ora, circa 200 de persoane manifesteaza in ceea ce se doreste a fi o continuare a mega-protestului desfasurat in 20 ianuarie in Bucuresti