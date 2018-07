Operatiunea Zebra: Protestatarii traverseaza la una dintre iesirile din Bucuresti, politia a intervenit (Video)

Ziare.

Acestia au pancarte cu diferite mesaje, precum "Fara penali", "Nepasarea ucide", dar si steagul Romaniei, potrivit Mediafax.Oamenii se plimba inainte si inapoi pe o trecere de pietoni nesemaforizata, incercand sa traficul, in semn de protest.La fata locului a venit insa si un echipaj de politie care dirijeaza circulatia. Politistii au lasat masinile sa circule continuu si le-au cerut protestatarilor sa se opreasca. Intre timp au fost suplimentate efectivele de politie si la fata locului au ajuns si jandarmi, astfel ca oamenii legii sunt mai multi la aceasta ora decat protestatarii.Un protest similar, intitulat "Operatiunea Zebra", va avea loc vineri, incepand cu ora 19:00, in statia din Piata Marasti, in Timisoara."Daca ei suspenda democratia, noi blocam Romania! Nu le vom permite sa adopte modificarile la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala!", este indemnul la "traversat pe zebra".A.S.