Parcarea din Piata Victoriei e deja ingradita pentru mitingul PSD. Bucurestenii nu mai au unde lasa masinile (Foto)

In ultimele zile oamenii din zona au fost anuntati sa nu mai parcheze in parcarea din Piata Victoriei."Piata Victoriei a fost golita total; nu mai este nici o masina in parcare. Perimetrul a fost asigurat cu gardurile Jandarmeriei. Pe strazile laterale sunt patrule care metin siguranta si ordinea, in asteptarea manifestantilor pro PSD-ALDE-UDMR", a scris cineva pe Facebook miercuri seara.Joi dimineata deja parcarea era eliberata. Si nu numai atat. Aceasta a fost si ingradita. Mai multe persoane au sesizat, initial, acest lucru la Europa Fm, iar dupa cateva ore au inceput sa apara pe Facebook si imaginile.Un ascultator al Europa FM a transmis ca inca de luni seara o parte din parcare era blocata.Amintim ca sambata in Piata Victoriei, incepand cu ora 20:00, va avea loc un miting organizat de PSD . Mitingul va avea ca tema apararea democratiei si a statului de drept, a afirmat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, liderul partidului, Liviu DragneaA.G.