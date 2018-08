Parchetul Militar ancheteaza modul in care Jandarmeria a intervenit la protestele din Piata Victoriei

Ziare.

"In cursul zilei de sambata, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, fiind inregistrat dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia din Piata Victoriei din Bucuresti in cursul zilei de 10 august 2018, precum si in cursul noptii de 10 spre 11 august 2018.De asemenea, la Parchetul Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti urmeaza sa fie colectate inclusiv sesizarile depuse la sectiile de politie , iar toate plangerile penale depuse vor fi inregistrate sub numar unic. Pe masura derularii cercetarilor vom informa opinia publica", se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.Tot in cursul zilei de sambata, presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat procurorului general, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei, pentru restabilirea ordinii publice, la protestul de vineriIohannis a solicitat Procurorului general stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala.Jandarmeria a intervenit brutal la protestele de vineri seara, din Piata Victoriei, cu cantitati uriase de gaze lacrimogene, tunuri de apa, jandarmii actionand brutal inclusiv asupra unor protestatari pasnici, care ridicau mainile in sus, dar primeau bastoane, pumni si picioare.440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la protestul din Piata Victoriei, iar 24 dintre acestea erau jandarmi , a informat ISU Bucuresti-Ilfov, precizand, totodata, ca 65 de pacienti au avut nevoie de spitalizare, dintre care noua jandarmi.Intr-o conferinta de presa tinuta sambata dimineata, reprezentantii Jandarmeriei au oferit explicatii halucinante pentru interventia brutala de la protestele de vineri. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, si cel al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, au declarat ca actiunile oamenilor legii au fost justificate.Mai mult, ei au dat vina pe protestatarii pasnici care nu au ascultat sfaturile Jandarmeriei, nu au creat spatiu de manevra si nu au parasit Piata Victoriei de buna voie in momentul cand li s-a cerut acest lucru.