Parlamentarii clujeni care au votat Codul penal au fost asteptati la aeroport de protestatari. Au iesit pe usa din dos

Ziare.

com

Protestatarii au ajuns joi seara in incinta Aeroportului "Avram Iancu" Cluj pentru a-i astepta pe Horia Nasra si pe Cristina Burciu, de la PSD si pe Steluta Cataniciu, de la ALDE.Parlamentarii vizati au fost asteptati cu la aterizarea cursei de Bucuresti cu bannere cu mesaje precum: "Clujul nu uita, Clujul nu iarta", "Steluta Cataniciu, ai vandut Clujul unor hoti , ramai la ei", "Clujenii nu sunt hoti, voi pe cine reprezentati in Parlament?", "Cetatenii de oroare ai Clujului: Horia Nasta, Steluta Cataniciu, Cristina Burciu", "Horia, iti apune Steluta" sau "Steluta, esti incompatibila cu Clujul".Cei trei parlamentari vizati nu au mai iesit pe la poarta de sosiri, dar protestatarii l-au oprit pe liderul UDMR Kelemen Hunor , sosit cu acelasi avion . Manifestantii i-au reprosat si lui sustinerea modificarilor la Codurile Penale de catre Uniune la comisille de specialitate, ceea ce ii face pe alesii UDMR "complici ai PSD si ALDE".Una dintre femeile care au protestat a declarat ca cei trei parlamentari au fost asteptati la Aeroport pentru a li se spune ca este inacceptabil modul in care au sustinut si votat modificarile la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala."Consideram ca astfel de oameni nu ne reprezinta si nu stiu cum vor mai calca printre oamenii integri in Cluj. Probabil vor candida in Teleorman. Faptul ca ne-au evitat arata foarte clar ca cei trei parlamentari ai PSD si ALDE au constiinta incarcata, stiind ca au facut gresit ceea ce au facut. Ce parlamentari si-ar evita cetatenii pe care ii reprezinta fara sa ii poarta privi in ochi", a spus aceasta.