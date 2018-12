Patru protestatari #Rezist, ridicati de jandarmi. Au primit amenda de 200 lei si avertismente

Ziare.

Cei patru sunt acuzati ca au creat un conflict la parada militara, au fost ridicati de jandarmi si dusi la sectia de politie pentru a fi identificati, informeaza reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. Un protestatar a fost amendat cu 200 de lei, iar ceilalti trei au primit avertismente.Demersul vine dupa ce mai multi protestatari prezenti la parada militara de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din Capitala au imbrancit si huiduit un alt participant la eveniment deoarece, au spus ei, este un jandarm imbracat in haine civile care a venit in grupul lor pentru a-i provoca."E provocator, ne provoaca! Jigneste oamenii, ne jigneste! Nu va e rusine?", a spus protestatarii, in timp ce imbranceau barbatul.