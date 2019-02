Persoanele cu dizabilitati au iesit din nou in strada si cer Guvernului sa respecte legea

Ziare.

Presedintele Federatiei Dizabnet - Reteaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilitati, Andreea Moraru, a declarat ca legea drepturilor persoanelor cu dizabilitati indica faptul ca sumele prevazute de autoritatile locale pentru plata salariilor asistentilor personali sunt alocate in proportie de 90% de la bugetul de stat, in timp ce in proiectul Legii bugetului de stat pe 2019, la acest capitol Ministerul Finantelor Publice nu a alocat niciun leu.Andreea Moraru sustine ca, desi MFP avea obligatia de a completa proiectul Legii bugetului 2019 cu un capitol aferent Fondului angajarii persoanelor cu dizabilitati, el nu cuprinde nicio prevedere in acest sens in ciuda promisiunilor publice facute la inceputul lunii februarie.Potrivit Andreei Moraru, actuala forma a bugetului de stat va pune in pericol drepturile a 800.000 persoane cu dizabilitati, a celor 18.000 de persoane adulte institutionalizate si va afecta in mod direct cele 3.000 de autoritati publice locale responsabile cu asigurarea acestor drepturi, la nivel national."Dupa un numar de ani cand aceasta problema a finantarii serviciilor sociale rezidentiale si a serviciilor de suport furnizate de asistentii personali functiona conform normelor legale in vigoare, de la bugetul central - avand si unele sincope - se propune revenirea la o veche stare de fapt care si-a demonstrat deja ineficienta. Faptul ca autoritatilor publice locale li se cedeaza utilizarea 100% a sumelor colectate din impozitul pe venit, din care o parte sa fie folosite pentru plata salariilor asistentilor personali si pentru sustinerea centrelor rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati, nu doar ca incalca prevederile Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, dar se va aplica neunitar in special in mediul rural", a spus Moraru.Protestatarii de la Targu Mures au solicitat Guvernului sa respecte Legea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si sa revina asupra acestor prevederi, intrucat situatia celor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati se va agrava.Parintii copiilor cu dizabilitati au aratat ca si in conditiile actuale au dificultati in acoperirea costurilor cu tratamentul si terapiile aferente si ca prin pasarea problemei la autoritatile locale se va ajunge din nou in situatia in care nu vor mai primi nici macar sumele incasate pana acum.Parintii solicita asigurarea cheltuielilor de asistenta sociala si protectie a copilului de la bugetul central, infiintarea Fondului pentru Dizabilitate cu destinatie exclusiv pentru programe de tranzitie si insertie pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati precum si decontarea terapiilor si tehnologiilor asistive pentru copii si adulti.Si vineri au existat proteste pe aceasta tema , in orase precum Bucuresti, Timisoara, Alba Iulia, Constanta sau Cluj-Napoca.