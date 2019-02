Persoanele cu dizabilitati protesteaza in tara dupa ce Guvernul le-a ignorat in buget: Nu negociem viata!

Nu negociem viata copiilor nostri si a adultilor cu dizabilitati

In Timisoara, zeci de oameni au stat in fata Prefecturii Timis avand prinse de brate banderole albe, iar apoi au depus un memoriu."Ne nemultumeste faptul ca vor sa aloce fondurile din bugetele locale si asta poate sa afecteze salariile pe care le primesc asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati si ai copiilor cu dizabilitati. Dorim sa fie date tot de la bugetul de stat, sa fim siguri ca nu o sa ramanem fara acesti bani lunar.In plus, avem nevoie sa ne acopere toate terapiile necesare zilnic copiilor cu dizabilitati, eu fiind mama de copil cu dizabilitati, si sa doteze cu aparatura potrivita centrele de recuperare", a declarat Alice Suttyak, mama unei fetite cu dizabilitati.De asemenea, un alt manifestant a afirmat ca primariile nu au cum sa acopere aceste costuri, pentru ca nu au fondurile necesare."Am venit aici pentru sustinerea totala de la bugetul de stat a finantarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, la proiectul de buget in forma actuala este zero pe aceasta parte, dizabilitate si cei institutionalizati. Este inadmisibil. In acest proiect se cere ca primariile sa sustina toata partea financiara pe acest domeniu, ceea ce este imposibil, oricata bunavointa ar exista din partea autoritatilor locale, nu au cum sa sustina.Chiar daca la noi este un oras mare, ganditi-va ce se intampla in oraselele mici sau in comune sau sate. In primul rand, pentru ca nu incaseaza de la taxe si impozite atatia bani ca sa poata sa sustina. Nu au fonduri, nu au cum. Asa ca cerem ca finantarea sa fie totala de la bugetul de stat", a spus Elisabeta Claudia Terigariu.Si in Piata Victoriei din Bucuresti s-au strans zeci de oameni.La Alba Iulia, mai multi parinti cu copii cu dizabilitati participa la protestul spontan in fata Prefecturii Alba si cer modificarea proiectului Legii Bugetului pe 2019 care prevede eliminarea alocarii financiare de la bugetul central pentru plata serviciilor sociale.Mitingul se desfasoara sub sloganul "Nu negociem viata copiilor nostri si a adultilor cu dizabilitati".Parintii mai cer infiintarea Fondului pentru Dizabilitate, cu destinatie fixa pentru programe de tranzitie si protectia speciala a copilului si a adultului cu dizabilitati din institutiile rezidentiale.Protestatarii poarta pancarte pe care e scris "Noi suntem romanii nevazuti", "Nu negociem viata copiilor nostri si a adultilor cu handicap", "In strada pentru persoanele cu dizabilitati"."In Proiectul de Buget, cheltuielilor pentru salariile asistentilor personali, indemnizatiile de crestere a copilului cu dizabilitati, serviciile de protectia copilului si centrele pentru adulti cu dizabilitati le este alocat buget zero, fiind lasate pe seama autoritatilor locale.Proiectul de buget, in forma sa actuala, lasa copiii si adultii cu dizabilitati si familiile lor fara garantii si in riscul de a nu mai avea acoperite nevoile de supravietuire", a declarat Rodica Cristina Catrinescu, presedinte fondator al Asociatiei Raul Cosmin, din Alba Iulia.Protestatarii au cerut o intalnire cu prefectul de Alba, Danut Halalai si spun ca, daca nu vor fi luati in seama la nivelul judetelor in care se desfasoara proteste, se gandesc si la organizarea unui miting la nivel national, la Guvern.La Cluj-Napoca, un grup de parinti ai copiilor cu dizabilitati si adulti cu dizabilitati au protestat, vineri, in Piata Unirii, contestand proiectul bugetului pe anul 2019. Oamenii au cerut modificarea proiectului astfel incat indemnizatiile sa fie platite de la bugetul central nu din cel al primariilor.Participantii la protest s-au adunat, vineri, in Piata Unirii din Cluj-Napoca avand pancarte cu mesaje precum "Noi suntem romanii nevazuti", "#suntem multi", "Dizabilitatea la bugetul central", "Nu negociem viata copiilor nostri", "In strada pentru cei vulnerabili"."Contestam proiectul de buget pe anul 2019 in conditiile in care cheltuielilor pentru salariile asistentilor personali, indemnizatiile de crestere a copilului cu dizabilitati, serviciile de protectia copilului si centrele pentru adulti cu dizabilitati le este alocat buget zero, fiind lasate pe seama autoritatilor locale.Exista riscul ca unele primarii sa nu aiba bani pentru platile aferente persoanelor cu dizabilitati, de asta ne temen cel mai mult. Cerem modificarea proiectului de buget si asigurarea cheltuielilor cu asistenta sociala de la bugetul central dar si infiintarea Fondului pentru Dizabilitate pentru programe de insertie pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", a spus una dintre mamicile participante la protest.Protestatarii au cerut, de asemenea, si decontarea terapiilor pentru copii si adulti.Protestul a fost autorizat de Primaria Cluj-Napoca.Proteste au mai avut loc si in Bucuresti sau Constanta.