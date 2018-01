Personalitatile ies in strada: La protest vin Mihai Sora, Nae Caranfil, Tudor Giurgiu si Mircea Cartarescu

Cine merge din lumea politica

Printre cei care vor merge la proteste se numara Mihai Sora, Tudor Chirila, Nae Caranfil, Tudor Giurgiu si Mircea Cartarescu."Buna dimineata. Astazi, toate drumurile duc la Piata Universitatii. (...) Dragi copii, a iesit Soarele. Sus inimile!", a scris pe Facebook Mihai Sora La randul sau,a postat o imagine si un mesaj, pe contul sau de Facebook : "Asta e o poza din 12 februarie, anul trecut. Asa, motivationala:) Ma bucur ca s-a oprit ploaia ca e mai placut sa fii in strada pe ninsoare:) Sa va imbracati gros:) #20ianuarie #piatauniversitatii"Iata si mesajul actorului, intr-un interviu pentru Rezistenta Tv Si scriitorula anuntat ca va merge la protest "cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade", indemnandu-i sa iasa in strada "pe toti carora cu adevarat le pasa"."Voi merge la protestul de azi cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade. Ca politicienii opozitiei se multumesc cu statutul lor de parlamentari si n-ar vrea sa-si asume guvernarea nici daca le-ar oferi-o cineva. Ca populatia e indiferenta politic si civic, mergand cu cine e la putere si cine le da putinul din care traiesc. Ca o mica parte dintre romani inteleg ce se-ntampla: haos si faradelege pe termen scurt si planul de-a intoarce spatele Europei pe termen lung.Voi iesi azi in strada in primul rand ca sa-mi afirm valorile la care nu voi renunta niciodata: orientarea pro-europeana, statul de drept, independenta justitiei, drepturile omului. Ii indemn sa iasa pe toti cei care cred in aceleasi valori. Pe toti carora cu adevarat le pasa", a scris pe Facebook Mircea Cartarescu "Pana acum am mai stat acasa, urmarind lucrurile de la distanta. Sambata ies si eu", a anuntat tot pe Facebook Nae Caranfil Regizorulare pentru romani niste "recomandari de week-end":"Deseara, dupa 18:00, Piata Universitatii. Pentru ca, pana la urma, solidaritatea si bunul simt trebuie sa invinga prostia si obrazul gros", a scris pe Facebook Tudor Giurgiu De asemenea, la protest vor participa mai multi politicieni ai Opozitiei, printre care deputatii USR Matei Adrian Dobrovie, Cristian Siedler si Cristian Ghinea, europarlamentarul PMP Siegfried Muresan."Ne avem doar unii pe altii. Sa rezistam. Sa ne organizam. Haideti in strada", a scris pe Facebook fostul ministru al Fondurilor Europene, deputatul USR Cristian Ghinea Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan si-a anuntat participarea la protestul de la Bucuresti, pe pagina sa de Facebook "Protestele de maine sunt impotriva modificarilor legilor justitiei si impotriva guvernarii PSD. Vi se pare ca aceste pericole au trecut? Nu, dimpotriva! Trebuie iesit la protest! Cand pericolele sunt mai mari, noi trebuie sa fim mai puternici!"Sambata dimineata, a postat un nou mesaj: "Ajunge! Luati-va caciula, manusile, fularul si iesiti in Piata Universitatii!".