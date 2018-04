Peste 100 de persoane au cerut demisia lui Dancila, la un protest in Cluj-Napoca: "Iohannis, nu-i ierta!" (Video)

Ziare.

Protestatarii s-au adunat pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, avand afise cu mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila demisia", "20-20 ani fara PSD si penali in posturi publice", dar si steaguri tricolore si cu #Rezist, precum si steaguri ale Uniunii Europene.Protestatarii au scandat "Demisia", "Fara penali", "Justitie, nu coruptie", "Nu cedam nu capitulam"."Cerem demisia premierului Dancila care nu stie sa lege doua vorbe si face gafa dupa gafa. Ne face de rusine in Europa si s-a dovedit incapabila sa execute mandatul si la un nivel mediocru. Premierul a preluat o prerogativa a presedintelui, cea de politica externa si a refuzat sa participe la o intalnire cu BNR. Trebuie sa iesim in strada in momente critice si sa ne facem vocea auzita", a spus un protestatar.Protestul nu a fost autorizat si a fost supravegheat de jandarmi.Amintim ca, vineri, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru