Peste 30 de grupuri civice cer demisia lui Carmen Dan si a sefilor Jandarmeriei pentru violente

Grupurile sustin ca exista un derapaj institutional al fortelor de ordine de la misiunea de prevenire a violentei la provocarea acesteia si cer demisia ministrului de Interne Carmen Dan, comandatului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos si directorul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB), Alin Mastan. De asemenea, ele anunta protest in fata sediului Ministerului de Interne joi dupa-amiaza, care va continua seara in Piata Victoriei."Jandarmeria Romana este o institutie aflata in slujba cetatenilor, nu un instrument al inculpatilor sau al partidelor. Nimeni nu poate ingenunchea institutii si legi, nimeni nu poate abuza cetatenii si presa libera dupa bunul plac, intr-o Romanie democrata. Condamnam cu fermitate violenta nejustificata a fortelor de ordine in zona adiacenta Pietei Victoriei in seara de 20 iunie", transmit grupurile civice.Acestea cer anchetarea celor vinovati de aceste violente si demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, a comandantului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, si a directorului Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Alin Mastan.Reprezentantii grupurilor civice spun ca in Piata Victoriei s-a folosit excesiv forta, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene. De asemenea, spun ei, la protestul din Parlament s-ar fi incercat intimidarea persoanelor prezente, iar jurnalistii au fost si ei agresati."Am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la abuzuri, folosirea excesiva a fortei, a gazelor si lichidelor iritante si la adevarate fapte de violenta savarsite impotriva persoanelor care protestau pasnic de catre jandarmi in uniforma si in civil. De asemenea, ieri la Palatul Parlamentului s-a incercat intimidarea celor 12 persoane care paraseau cladirea dupa protestul de acolo, iar jurnalistii care au incercat sa discute cu domnul Liviu Dragnea si colegii dumnealui au primit pumni si coate de la parlamentari transformati in veritabile garzi de corp pentru liderul partidului din care fac parte.Toti cei vinovati de un asemenea comportament, inadmisibil intr-o Romanie europeana si democrata, trebuie sa raspunda in fata legii", se arata in comunicatul de presa transmis de grupurile civice, care spun ca este un "derapaj institutional al fortelor de ordine de la misiunea lor de prevenire a violentei la provocarea acesteia".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei De asemenea, ele considera ca procurorii ar trebui sa se autosesizeze cu privire la modul in care au actionat jandarmii in cazul celor care au protestat miercuri seara, dar si in privinta jurnalistului german care a fost ridicat de fortele de ordine si dus la sectia de politie, unde a si fost amendat cu 500 de lei."Avand in vedere ca in Piata Victoriei nu existau violente si singurele incidente au fost cele provocate de jandarmi, solicitam explicatii cu privire la: motivele pentru care au fost retinute si brutalizate atatea persoane, de ce s-a blocat accesul dinspre Bulevardul Aviatorilor, de ce s-au folosit gaze si lichide iritante, de ce au intervenit jandarmi imbracati in civil.De asemenea, cerem public explicatii cu privire la dispozitivul de jandarmi folosit si daca acesta a cuprins jandarmi adusi din alte localitati. Este important ca cetatenii romani sa fie informati cine a dat ordin pentru actiunile descrise mai sus", mai spun manifestantii."Este nevoie ca fiecare jandarm care a actionat in mod violent sa raspunda in fata legii si solicitam deschiderea unor anchete interne cu privire la toti cei implicati in actiuni abuzive. Consideram imperios necesara asumarea raspunderii pe linie institutionala pentru aceste abuzuri", spun protestatarii.Grupurile civice semnatare sunt #activAG Pitesti, Actiunea Civica Galati, Asociatia culturala NOUL Horizont din Valencia, Asociatia Aradul Civic, Asociatia Romania Vie, Coruptia ucide, Declic, Grupul Evident Deva, Geeks for Democracy, #Insist, Initiativa Romania, Initiativa Timisoara, Iasul nu tace, One Vision: Rezist, Reset, #REZISTENTA, #Rezist Berlin, #Rezist Bruxelles, #Rezist Budapesta, Rezist in Bacau, Rezistenta in Valencia, #Rezist Constanta, #Rezist Dublin, #Rezist Liguria, #Rezist Lyon, #Rezist Marseille, #Rezist Milano, #RezistWMW Birmingham, #Rezist Zurich, Stafeta Steagului Uniunii Europene, VaVedem din Bucuresti si Va Vedem din Iasi.Peste 4.000 de oameni au protestat miercuri timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie. Manifestatia a degenerat dupa ora 21.00, dupa ce mai multi protestatari au vrut sa se aseze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care era inchis circulatiei rutiere, si au existat imbranceli intre protestatari si jandarmi.Printre persoanele duse la sectie a fost si jurnalistul german Paul Wagner, care a realizat un documentar despre Liviu Dragnea, in judetul Teleorman, intitulat "Aici nu-l avem decat pe Dragnea".