Peste 5.000 de oameni protesteaza la Cluj dupa modificarile Codului de procedura penala: Indiferenta ucide! Jos penalii! (Video)

Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca avand steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum "Orice om ii e frica de puscarie", cu poza premierului Viorica Dancila, "Egalite, fraternite, puscarie", "Indiferenta ucide", "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului".Ei au scandat "Jos Guvernul", "Demisia", "Tariceanu - sobolanul", "Fara penali", "Uniti salvam toata Romania", "Justitie nu coruptie", "Rusine sa va fie", "Legi pentru cetateni, nu pentru politicieni", "Anticipate", "Parlament penal, mars la tribunal", "Ultima solutie, inca o revolutie", "Hotii", "Libertate".Unul dintre protestatari a declarat ca, luni seara, Camera Deputatilor, cu voturile majoritatii PSD-ALDE, a adoptat modificari legislative de o gravitate fara precedent."Ordonanta 13 afecta sistemul judiciar. Ceea ce s-a facut acum, prin modificarile la Codul de procedura penala, ne va afecta direct si personal. De asemenea, presedintele Romaniei a fost eliminat din procedura de convocare a referendumului pentru revizuirea Constitutiei. Trebuie sa iesim in numar cat mai mare in strada, fara ezitare. Pana cand trebuie, pana cadem toti sau cad ei de la putere. Asta este tara noastra, nu a lor", a spus acesta.Protestatarii au pornit si intr-un mars prin centrul Clujului spre cartierul Marasti.