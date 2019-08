Pianistul german Davide Martello a interpretat Imagine la protestul din Bucuresti

Ziare.

Davide Martello a anuntat zilele trecute pe Facebook ca si-a anulat urmatoarele concerte din Germania pentru ca in data de 10 august, la Bucuresti va avea loc o mare manifestatie impotriva coruptiei din Romania de la care nu vrea sa lipseasca.Artistul a fost prezent anul trecut, la o luna de la reprimarea violenta a manifestatiei antiguvernamentale din 10 august, cand Jandarmeria a intervenit in forta pentru a elibera Piata, unde a sustinut un concert. Protestul a fost intitulat "Gust de libertate/ A taste for freedom".Pianistul Davide Martello este celebru pentru faptul ca si-a dus pianul in multe zone de conflict din lume, cum ar fi in Piata Taksim din Istanbul, la Battaclan, in Euromaidanul din Kiev sau in Afghanistan, unde a sustinut concerte.David Martello a purtat un tricou pe care era scris Rezistenta, iar pe pian a asezat simbolic o masca de gaze, in amintirea celor intamplate pe 10 august 2018.