PNL isi trimite oamenii la mitingul diasporei din 10 august

Orban spune ca liberalii nu vor mobiliza oamenii sa participe, dar "exista dorinta foarte multor membri de a participa la acest eveniment"."Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting antiPSD, am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban."Nu vom face o mobilizare (a oamenilor la miting -n.red.), dar pot sa va spun ca exista dorinta foarte multor membri de a participa la acest eveniment. Sper sa fie un eveniment de amploare, care sa arate cu adevarat vointa romanilor. Cei mai multi dintre ei au fost obligati sa plece din Romania de guvernarile PSD", a mai explicat acesta.Romanii din diaspora, din tari precum Italia, Marea Britanie, Spania sau Germania, s-au mobilizat pe Facebook si au anuntat ca vor organiza un miting antiguvernamental in 10 august, in Piata Victoriei din Capitala.