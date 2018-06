PNL organizeaza un miting, marti, in Piata Victoriei

Ziare.

com

Intrebat de Mediafax despre acest subiect, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca a confirmat evenimentul de marti seara."Maine seara, la ora 19, impreuna cu parlamentarii si conducerea PNL, insotiti de simpatizantii partidului vom iesi in Piata Victoriei", a afirmat purtatorul de cuvant, Ionel Danca.Presedintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizantilor formatiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua motiunii de cenzura, atat in tara cat si in Bucuresti."Am luat decizia de a solicita membrilor, simpatizantilor PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile de sustinere a motiunii de cenzura, atat in Bucuresti miercuri, in ziua motiunii, cat si in toate celelalte orase in care se vor organiza mitinguri si le-am solicitat sa fie prezenti pentru a fi alaturi de cetatenii romani care vor ca Romania sa revina pe drumul drept", a declarat Ludovic Orban, presedinte al PNL, la finalul sedintei de luni a Biroului Executiv al partidului, care a avut loc la Palatul Parlamentului.Motiunea de cenzura a PNL impotriva Cabinetului Dancila a fost citita in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, luni, si va fi votata miercuri in Parlament.