Podul Constanta scoate oamenii in strada. Protest in fata Ministerului Transporturilor

Un protest este anuntat pentru miercuri, 9 mai, ora 14:00, in fata sediului CFR din zona Garii de Nord. Organizatorii protestului cer sa fie facuta publica ultima expertiza facuta in luna februarie a acestui an, care arata starea exacta a podului."Podul Constanta se poate prabusi oricand! SNCF CFR SA, Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si Primaria Sectorului 1 ignora cu buna-stiinta pericolul public pe care il prezinta Podul Constanta. Zeci de mii de oameni isi risca viata zilnic folosind Podul Constanta, atat rutier, cat si feroviar.Protestam impotriva atitudinii sfidatoare pe care SNCF CFR SA o are fata de cetatenii care au solicitat publicarea expertizei ce ar demonstra pericolul iminent cu care ne confruntam. Refuzul publicarii expertizei nu face altceva decat sa confirme ca SN CFR SA nu vrea sa isi asume rezultatul expertizei", spun organizatorii protestului, pe pagina de Facebook a evenimentului.De cealalta parte, CFR ii invita la sediu pe protestatari, sa consulte expertiza. Intr-un raspuns dat unuia dintre organizatorii protestului, reprezentantii CFR invoca articolul 5, alineatul 4, punctul b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, care spune ca documentele ce sunt de interes public pot fi consultate la sediile institutiilor publice.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, vineri, un proiect de hotarare care prevede trimiterea unei solicitari catre Guvern pentru transmiterea Podului Constanta din subordinea CFR in administrarea municipalitatii, pentru a-l reabilita.Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a scris in urma cu cateva zile pe pagina sa de Facebook cainsa este vina Gabrielei Firea si a fostului primar Sorin Oprescu pentru ca proiectul nu a fost inclus pe lista de investitii. Consilierul general mai spune ca primarul Capitalei trebuie sa isi asume reabilitarea Podului Constanta, fiind de parere ca CFR nu face fata situatiei.El a precizat ca in 2007, CFR a expertizat podul, descoperindu-se, astfel, ca nu a mai beneficiat de reparatii capitale din 1967.Citeste si Podul Constanta ramane un pericol mortal. Situatia se stie cel putin din 2014. Ultima expertiza e tinuta la secret USR Sector 1 a publicat luni noi imagini cu stalpii de sustinere ai Podului Constanta, aflat pe Calea Grivitei din Capitala, care au fost acoperiti cu ipsos , acuzand CFR, institutia care ar trebui sa se ocupe de reabilitarea podului, ca "a mascat problemele structurale cu ipsos" si "a spoit problemele grave" doar in urma presiunii publice. USR a solicitat publicarea expertizei tehnice realizata de Ministerul Transporturilor in luna februarie.