Politia face cercetari pentru tulburarea linistii publice si distrugere dupa protestul de la Ministerul Justitiei

Ziare.

com

In acest caz au fost audiati martori si persoanele implicate, urmand a fi sesizata unitatea de parchet competenta.Politia Capitalei precizeaza, cu privire la situatia inregistrata la sediul Ministerului Justitiei, ca face cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere.Conform sursei citate, a fost facuta cercetarea la fata locului si au fost ridicate imagini surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, au fost audiati martori, precum si persoanele implicate.Politia Capitalei mai precizeaza ca urmeaza a fi sesizata unitatea de parchet competenta material si teritorial.Un protest inedit impotriva Legii recursului compensatoriu a avut loc, luni, la sediul Ministerului Justitiei, unde doi barbati au aruncat vopsea rosie si cutite pe scarile Ministerului Justitiei.De asemenea, acestia au imprastiat pe scari si fotografii ale ministrului Justitiei, Tudorel Toader.In cele din urma, autorii protestului au fost ridicati de politisti si dusi la sectie.Protestul a avut loc dupa crima comisa la Medias , judetul Sibiu, de un barbat eliberat in baza recursului compensatoriu. Agresorul, eliberat in mai 2018 din penitenciar, a lovit victima de unsprezece ori cu un cutit.Ministerul Justitiei afirma, in raspunsul la o interpelare a deputatului liberal Florin Roman, ca 188 de infractori liberati mai devreme in baza legii recursului compensatoriu au comis noi fapte cu violenta: crime, tentative de crima, violuri, talharii.