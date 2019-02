Politistii si angajatii din penitenciare ies in strada cand la Bucuresti vin ministrii de Interne si Justitie din UE

Ziare.

Astfel, joi, de la 09.00, acestia vor protesta in fata sediului Ministerului Administratiei si Internelor si, incepand cu ora 12.00, la sediul Ministerului Justitiei. Vineri, incepand cu ora 08.30 acestia vor fi in fata Parlamentului.Practic, ei cer conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila pentru personalul in activitate si incetarea discriminarii pensionarilor militari. Ei transmit ca, in cazul in care guvernantii nu vor raspunde pozitiv solicitarilor lor actiunile de protest vor continua pe termen nelimitat."Actiunile de protest se suprapun cu Reuniunea Informala a Consiliului JAI (Justitie si Afaceri Interne), la nivel de ministri, iar prin pichetarile comune ale institutiilor sus-amintite dorim sa atragem atentia asupra unor probleme care afecteaza drepturile si interesele personalului activ si in rezerva din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala", se arata in comunicat transmis de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor. Protestele sunt organizate de Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si Forumul Structurilor Asociative din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, dar acestia fac apel la toti angajatii si rezervistii din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.Reuniunea Consiliului JAI, in format informal, va avea loc la Bucuresti, in perioada 6-8 februarie 2019.A.G.