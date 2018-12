Politistii sunt ingrijorati de o eventuala inghetare a salariilor bugetarilor si ameninta cu proteste

Ziare.

Mai mult, ei ameninta cu proteste anul viitor, chiar in timpul unor evenimente incluse in programul aferent preluarii presedintiei UE de catre Romania."Suntem ingrijorati de asertiunile aparute, ieri, in spatiul public. A fost lansata o asertiune fulminanta, privind inghetarea salariilor bugetarilor in anul 2019, care s-a propagat cu repeziciune in mass-media si pe toate celelalte canale de comunicare, starnind nedumerire si, mai ales, nemultumire in randul bugetarilor.Avand in vedere faptul ca textul pus in circulatie - prezentat drept proiectul unei OUG pentru stabilirea de masuri fiscal-bugetare si prorogarea unor termene care vizeaza personalul platit din fonduri publice si cel platit de la bugetul asigurarilor sociale de stat (pensionarii), de la 1 ianuarie 2019 - nu a fost revendicat, oficial, de Ministerul Muncii sau de Ministerul Finantelor, care au dreptul de a propune reglementari in domeniile de referinta, dar nici nu a fost contracarat ferm pe canalele oficiale de informare publica, asteptam clarificari din partea Guvernului", se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicale Nationale a Politistilor si Personalului Contractual, remis joiPolitistii afirma ca o eventuala punere in practica a acestor prevederi le-ar aduce prejudicii financiare profunde, "dat fiind faptul ca familia noastra ocupationala deja a fost dezavantajata si discriminata in raport cu alte categorii bugetare".Ei precizeaza ca, in functie de pozitia Guvernului fata de acest proiect, vor stabili un calendar de proteste pentru anul viitor."In functie de pozitia Guvernului fata de acest "proiect", dar si de decizia in ceea ce priveste salarizarea politistilor, personalului contractual si, implicit, a familiei noastre ocupationale, vom stabili calendarul actiunilor sindicale, dupa data de 1 ianuarie 2019, alaturi de partenerii nostri din tara si din Uniunea Europeana, calendar care ar putea avea in vedere organizarea unor forme legale de protest chiar in timpul unor evenimente incluse in programul aferent preluarii presedintiei UE de catre Romania", se mai arata in comunicat. Potrivit unui proiect de ordonanta primit de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Guvernul vrea sa inghete salariile bugetarilor anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Potrivit Federatiei, OUG ar urma sa fie adoptata vineri."Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii", se arata in proiectul primit de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si remis Ziare.com.De asemenea, angajatii de la stat nu mai primesc, in 2019, indemnizatie de hrana si de vacanta, scrie in proiectul de ordonanta.In document se mai arata ca munca suplimentara efectuata de personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere sa nu mai fie remunerata, ci doar compensata cu timp liber.I.O.