Presa internationala scrie despre mitingul puterii in "una dintre cele mai corupte tari din UE"

"Peste 100.000 de simpatizanti ai guvernului roman s-au adunat sambata in capitala, imbracati in alb, pentru a proteta fata de presupusele abuzuri comise de procurorii anti-coruptie", scrie, care a fost preluata de publicatii ca Fox News si AbcNews, precizand ca Partidul Social Democrat considera ca procurorii au o putere prea mare.Agentia noteaza insa ca Romania este una dintre cele mai corupte tari din Uniunea Europeana si ca anul trecut au fost condamnati 713 oficiali, printre care 28 de primari si un senator, cae au fost trimisi in judecata de DNA Criticii sustin ca mitingul pro-guvernamental are drept scop intimidarea judecatorilor si a presedintelui Klaus Iohannis , care sprijina lupta anti-coruptie, mai arata Associated Press, care aminteste ca anul trecut a avut loc cel mai mare protest din Romania dupa ce guvernul a incercat sa dezincrimineze abuzul in serviciu. Reuters noteaza ca mitingul de sambata este vazut ca raspuns al coalitiei de guvernare la protestele anti-guvernamentale de amploare din ultima vreme. La randul sau, agentia de stiri insista ca Romania este una dinte cele mai corupte tari din UE si mentioneaza ca autoritatile de la Bruxelles mentin o monitorizare speciala asupra sistemului sau juridic.De asemenea, Reuters aminteste ca presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat intr-un caz pentru manipularea alegerilor si ca a fost trimis in judecata de DNA pentru instigare la abuz in serviciu, dar si ca este investigat in prezent pentru fraudarea fondurilor europene. France 24 noteaza ca Partidul Social Democrat a depus toate eforturile pentru asigurarea succesului demonstratiei, de la transportarea simpatizantilor cu autocarele la Bucuresti la trimiterea de pliante prin posta.Totodata, publicatia franceza citeaza presa in Romania potrivit careia numerosi oficiali locali, dar si manageri de spital si directori de scoli, si-au obligat angajatii sa participe la miting si il citeaza pe presedintele Iohannis, care a numit mitingul de sambata "ciudat si putin caraghios". Washington Post reda cateva dintre declaratiile participantilor la miting pentru Associated Press."Romania nu a inventat coruptia. S-a exagerat mult, in conditiile in care au existat achitari", a spus Oana Florea, in varsta de 42 de ani, expert legal.Publicatia americana remarca faptul ca unii participanti sunt mai preocupati de economie decat de politica."Vrem mai multe locuri de munca, locuri de munca mai bine platite, drumuri mai bune", a spus Calin Marius Cosmin, 23 de ani, din Tulcea, membru al partidului aflat la guvernare.