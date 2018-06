Presedintele USR Maramures: Profesorii, incolonati la ordinul inspectorului general si trimisi la manifestatia PSD

Ziare.

"Incolonati la ordinul inspectorului scolar general din cadrul ISJ Maramures, dna. Moldovan Ana, primii dascali au pornit 'cu entuziasm' spre Bucuresti unde vor milita pentru 'libertatea prosperitatii fara catuse si zabrele'. In traducere libera, liber la furat din bani publici: PROSPERITATE fara catuse si zabrele, noul slogan PSD", se arata in postarea de pe Facebook a lui Dan Ivan din cursul dupa-amiezii de pe Facebook.Contactata telefonic de reporterii Realitatea TV, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures, Adriana Mester, a declarat:"Nu avem cunostinta despre nicio presiune asupra cadrelor didactice. Cand vom avea si un singur nume al unei persoane care ar fi facut asa ceva, se va demara o ancheta . Fotografiile au fost facute dupa inceheierea programului si n-avem niciun cuvant de spus asupra a ceea ce fac oamenii in timpul liber. Fac orice doresc".Reamintim ca, incepand cu ora 20.00, in Piata Victorie are loc o manifestatie de amploare a PSD, la care conducerea partidului a estimat ca vor participa sute de mii de oameni. In acest context, mai multe surse - inclusiv politicieni din cadrul partidului din tara - au apreciat ca multi manifestanti vor fi adusi obligat in Piata Victoriei.Citeste toate informatiile importante despre cum se desfasoara adunarea la mitingul PSD