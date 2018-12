Prima chemare in strada dupa anuntul lui Dancila: Hotii s-au intors de unde au plecat. OUG, cel mai iubit instrument de infractori!

Ziare.

Tudor Chirila, unul dintre cei care au fost seara de seara in Piata Victoriei, isi declara speranta ca lumea va iesi si de aceasta data in strada, pentru a opri legile si ordonantele cu dedicatie."Hotii s-au intors de unde au plecat in ianuarie 2017. La ordonanta de urgenta - cel mai iubit instrument de infractori. Si-au dat seama ca nu merge cu legiferarea in Parlament asa repede cum isi doresc, deci s-au intors la ordonanta. Nu de alta, dar e urgent sa scape de puscarie, chiar daca nu e urgent pentru poporul roman.Tupeul astora ar trebui sa ne aduca aminte de felul in care a fost sfidat poporul asta in comunism de catre oligarhia de partid si de stat care ulterior a si preluat puterea. Viorica Dancila ar trebui sa stie ca niciun infractor nu merita sa risti atata pentru el. Sper ca lumea sa raspunda la aceasta ordonanta asa cum a raspuns si la OUG 13", a scris luni seara pe Facebook Tudor Chirila Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca liderii PSD au decis ca modificarile la Codurile Penale sa fie facute prin ordonanta de urgenta.Legea de modificare se intorsese la Parlament, dupa ce CCR declarase mai mute articole neconstitutionale. Acum, in Legislativ vor ramane doar acele articole unde au fost gasite nereguli, iar cele constitutionale vor fi incluse intr-o ordonanta de urgenta.USR i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe la sedintele de Guvern, pentru a opri acest demers.