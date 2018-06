Primaria Capitalei spune ca a avizat mitingul lui Dragnea, nu protestul #Rezist

PSD - adunare publica impotriva abuzurilor - evenimentul va avea loc in Piata Victoriei - intre orele 20.00-22.00.

Precizarile vin dupa ce organizatorii protestelor Rezist au transmis ca mitingul organizat de catre PSD nu are voie sa se desfasoare in Piata Victoriei , deoarece exista deja un protest notificat de catre ei pentru aceasta zona in intervalul orar 18:00 - 23:00.Astfel, Primaria Capitalei a transmis, intr-un comunicat remis Ziare.com ca "termenul de 'notificare' a autoritatii, vehiculat in mediul online, asupra intentiilor unor persoane de a organiza diverse evenimente in spatiul public (Piata Victoriei) NU exista in Legea 60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, nu are nici o acoperire juridica, aceasta fiind NULA din punct de vedere legal".Astfel, spun reprezentantii primariei, "orice manifestare organizata in spatiul public, avand la baza asa-zise notificari, nu respecta legislatia Romaniei, induce in eroare cetatenii de buna credinta si ingradeste dreptul de a manifesta liber al celor care au parcurs toti pasii prevazuti de lege pentru organizarea evenimentelor publice".Vezi si Cele mai bune glume despre mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei Pentru ziua de sambata, Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice a avizat 13 evenimente:1. Piata Constitutiei- Teatrul Excelsior - eveniment cultural - spectacol de teatru Vlaicu Voda; nr estimat de persoane: 15.000; intre orele 10.00-23.002. Creart - Centrul Istoric - eveniment cultural - Simfonii pe asfalt; intre orele 20.00-22.003.4. Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria - eveniment divertisment pentru copii - Marea Topaiala - Parcul Regele Mihai I (fost Herastrau) - intrarea din sos Nordului; numar estimat de participanti 50 de persoane, intre orele 10.00-18.00 5. Asociatia Platforma Unionista "Actiunea 2012" - adunari publice de sustinere a unirii cu Republica Moldova - pe trotuarele unor bulevarde si in parcuri (grupuri de 4-5 persoane), intre orele 10.00-19.00.6. Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea si Grupul Civic Initiativa Domnesti - mars care militeaza pentru modernizarea zonei Prelungirea Ghencea - Domnesti, unde se desfasoara de altfel si evenimentul, intre orele 10.00-13.00.7. Societatea Rima Special SRL - eveniment cultural - Carti pe roti - parcul Regele Mihai I, Roata Mare; orele 10.00-21.00; 8. Asociatia Romana Quigong Falun Dafa Romania - actiune de informare (trotuar bd Beijing, la intrarea in parcul Bordei); orele 11.45-13.45 9. SC Olga Gudynn International School SRL - eveniment sportiv - in parcul Regele Mihai I, intrarea Arcul de Triumf, orele 11.00-13.00. Numar estimat de participanti: 10010.11.12. PROEDUS - eveniment sportiv - cros - in Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle - Aleea Cariatidelor - Bd. Constantin Prezan - Arcul de Triumf - bd. Kiseleff - fantana Modura, intre orele 10.00-18.00, numar estimat de participanti 3.000-6.000 de participanti.13. Teatrul Tandarica - spectacole de teatru - Parcul Sebastian, intre orele 7.00-21.00.A.G.