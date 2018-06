Procedura detaliata pentru mitingul PSD: Oamenii sa aiba pachet cu mancare, telefon cu lanterna si imnul printat

Ziare.

Astfel, oamenii trebuie sa aiba lanterna sau telefon mobil cu lantera, sa fie imbracati in haine albe sau costume populare, dar sa aiba si imnul Romaniei tiparit, varianta prescurtata."Participantii:- vor purta imbracaminte alba (in partea de sus) sau costume populare;- vor avea un flyer si un stegulet tricolor Romania (inmanate la urcarea in mijlocul de transport: vor purta in piept un autocolant cu logo-ul in forma de cerc, cu diametrul de 7-8 cm;- vor avea un pachet de mancare si apa - asigurat de catre organizatia judeteana/locala;- vor avea lanterne mici sau telefon mobil cu lanterna;- sa se asigure ca au numarul de telefon al soferului si al responsabilului mijlocului auto cu care s-a deplasat la Bucuresti, precum si numarul de inmatriculare;- vor avea tiparit imnul Romaniei - varianta prescurtata - strofele 1, 2, 4 si 11", se arata intr-un document citat de Mediafax si semnat de secretarul general al PSD, Marian Neacsu.Totodata, fiecare dintre autocarele cu care vor veni participantii la mitingul de sambata "va avea 6 steaguri cu tricolorul Romaniei si un steag cu Uniunea Europeana (grup 50 persoane - 6 steaguri RO si 1 steag UE), precum si pancarte cu diferite mesaje (modelele de pancarte au fost transmise pe email fiecarei organizatii judetene) ", potrivit sursei citate.Faptul ca PSD preia ideea cu lanternele telefoanelor de la protestele #Rezist, denumite exact din acest motiv si Revolutia Luminii, este ironic, avand in vedere ca social-democratii au ironizat grosolan acest gest al celor care protesteaza de un an si jumatate fata de abuzurile PSD-ALDE la adresa justitiei.Revedind la mitingul PSD, acelasi document cuprinde si indicatii cu privire la traseul care trebuie urmat de catre autocarele care vin din provincie, doua dintre punctele unde se vor strange acestea fiind Romaero Baneasa si Piata Charles de Gaulle.Secretarul general al PSD, Marian Neacsu a declarat ca spera ca mitingul de sambata sa fie unul pasnic si mizeaza pe responsabilitatea liderilor #rezist, cei care au protestat luni de zile in Piata Victoriei."Desi mitingul este intr-adevar organizat de PSD, au fost invitati sa participe toti cei care sustin cauza noastra. Colegii de la ALDE si-au anuntat, si ei, participarea. Multi romani din Bucuresti, dar si din alte orase si sate vor fi prezenti in piata. Am stat de vorba, ieri, cu oameni din Botosani, care nu sunt membri PSD, dar mi-au spus ca tin sa fie in Piata Victoriei. Deci nu e vorba doar despre un miting al PSD pentru ca noi nu aparam doar cauza unui partid, ci valorile democratice si drepturile si libertatile cetatenilor, indiferent de apartenenta lor politica", a declarat Marian Neacsu, secretar general al PSD.Acesta face aluzie la faptul ca protestatarii #rezist au anuntat, in urma cu doua zile ca vor merge la randul lor sambata in Piata Victoriei , acolo unde au protestat luni in sir. Ulterior, Jandarmeria si Primaria Capitalei au anuntat ca acestia nu au autorizatie de protest pentru sambata . La scurt timp, pe o alta pagina pe care se organizeaza proteste, Coruptia Ucide, a aparut un mesaj prin care se arata ca protestul va avea loc duminica tocmai pentru a nu se suprapune cu PSD . Si tot sambata, cateva ore mai devreme, are loc, in Piata Victoriei, protestul comunitatii LGBT.Mitingul PSD "impotriva abuzurilor din justitie" va avea loc sambata, in Piata Victoriei, incepand cu ora 20.00.ALDE a anuntat ca aduce aproape 20.000 de oameni la eveniment. Organizatiile PSD se lauda ca aduc zeci de mii de oameni in Capitala . Secretarul general al PSD Olt, Virgil Delureanu, a vorbit despre 10.000 de oameni; de la Iasi ar veni 6.000, iar din Vrancea in jur de 5.000. PSD Gorj merge la mitingul din Piata Victoriei cu 2.000 de membri, iar de la Arad ar trebui sa vina in jur de 1.500 de oameni.Secretarul executiv al PSD Timis, Adrian Negoita, a spus ca vor participa la miting aproximativ 2.000 de persoane, iar liderul Suceava a spus ca sunt pregatite 3.000 de porsoane. Cateva mii de oameni ar trebui sa vina si din Cluj, iar de la Satu Mare peste 1.100, la care se vor adauga alte 400 din Satu Mare care traiesc si muncesc in Bucuresti.