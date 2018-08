Procurorii audiaza, sambata seara, sase persoane in legatura cu violentele din Piata Victoriei

Ziare.

Potrivit Politiei Capitalei, sase persoane sunt audiate, sambata seara, de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si politistii de la Serviciul Omoruri, in legatura cu evenimentele violente de la protestele de vineri din Piata Victoriei.Sursa citata mai precizeaza ca, pe langa aceste sase persoane, au mai fost audiate alte 13 persoane.In paralel cu aceste activitati au fost analizate inregistrarile realizate de mass media. Activitatile desfasurate au ca scop stabilirea identitatii celor prezenti in zona producerii agresiunii si a faptelor lor, mai arata Politia Capitalei. Zeci de mii de oameni s-au strans sambata, in Piata Victoriei, pentru un nou protest, iar multi au venit echipati cu masti de protectie in cazul in care fortele de ordine vor folosi din nou gazele lacrimogene din dotare.