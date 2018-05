Procurorii si judecatorii protesteaza in fata Curtii de Apel: Jos mainile de pe Justitie!

Iohannis cheama autoritatile si societatea civila la consultari cu expertii Comisiei de la Venetia

Ei sunt nemultumiti de propunerile de modificare a Codurilor penale si modul in care au fost schimbate Legile justitiei,Protestul este unul in tacere, iar procurorii si judecatorii au pancarte pe care scrie: "Pentru o justitie independenta", "Avizul Comisiei de la Venetia", "Principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat" sau "Conformarea obligatoriei cu recomandarile GRECO".Totodata, ei au adoptat o rezolutie in care cer incetarea atacurilor la adresa justitiei."Solicitam insistent factorilor politici incetarea imediata a atacurilor la adresa statului de drept si a judecatorilor si procurorilor din Romania. Romania este si trebuie sa ramana un stat membru al Uniunii Europene si al Consiliului Europei, iar nu un teritoriu al coruptiei si faradelegii. Jos mainile de pe justitie!", se arata in textul rezolutiei.Magistratii cer suspendarea lucrarilor in Comisia Iordache pana la primirea avizului Comisiei de la Venetia."Solicitam presedintelui Romaniei, presedintilor Senatului si Camerei deputatilor consultarea urgenta a Comisiei de la Venetia asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila, precum si unele aspecte conexe,", mai arata rezolutia.Procurorii si judecatorii sunt nemultumiti si de faptul ca nu sunt consultati in ceea ce priveste propunerile legislative care vizeaza activitatea lor."Solicitam consultarea reala a corpului magistratilor cu privire la pachetele legislative care vizeaza activitatea lor, prin Adunarile Generale din cadrul instantelor si parchetelor. Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezinta magistratura daca ignora punctul de vedere al miilor de magistrati romani.Solicitam consultarea reala a societatii civile, ale carei reactii trebuie sa fie avute in vedere in cadrul dezbaterilor legislative", afirma acestia.Conditiile de munca reprezinta o alta nemultumire a magistratilor, precum si faptul ca ministrul Justitiei, prin actiunile sale, incearca intimidarea procurorilor."Solicitam conditii demne de munca. Realizarea unui act de justitie de calitate presupune alocarea timpului minim necesar studierii cauzelor, analizarii problemelor de drept si a legislatiei in continua modificare, iar nu pronuntarea unor solutii ce pot fi afectate de inadecvarea conditiilor de lucru, de lipsa de timp si supraincarcare.. Solicitam membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sa condamne imediat si cu fermitate atacurile la adresa statului de drept si a judecatorilor si procurorilor din Romania.Implementarea unor criterii interactive de evaluare anuala, de catre corpul magistratilor, a activitatii curente desfasurate de membrii CSM, precum si revizuirea procedurii de revocare a acestora sunt imediat necesare", mai scrie in rezolutie.Procurorii si judecatorii fac apel catre conducerile instantelor si parchetelor sa se intruneasca si sa hotarasca formele de protest pe care le considera necesare."Solicitam puterii legislative si Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte masuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistratilor impotriva carora sunt indreptate critici care submineaza independenta justitiei.Adresam un indemn catre toate adunarile generale ale instantelor si parchetelor sa se intruneasca imediat si sa hotarasca formele de protest pe care le considera necesare. Invitam pe toti cetatenii Romaniei sa se alature acestei Rezolutii, in calitatea lor de purtatori ai unor sperante si aspiratii de insanatosire morala a tarii si de mentinere a ei pe coordonatele Europei civilizate", potrivit rezolutiei.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca este utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia cu privire la legile Justitiei."Avand in vedere dezideratul de a se ajunge la solutii legislative pe deplin adecvate cadrului constitutional intern si standardelor europene referitoare la independenta Justitiei, presedintele Romaniei considera utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia", arata Administratia Prezidentiala.