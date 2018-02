Profesorii ameninta cu proteste si greva generala. Au dat un ultimatum Guvernului

Ziare.

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) spune ca, daca in maximum doua saptamani nu vor incepe negocierile, se va trece la proteste si chiar si greva generala.Sindicalistii anunta ca au dat un ultimatum Guvernului prin care au cerut rezolvarea problemelor."Principala problema a sistemului se refera la reducerea posturilor, din cauza costului standard per elev, care este calculat gresit. Sunt posturi unice care sunt desfiintate. La aceasta ora, avem scoli in care angajatii nu-si vor primi salariile, pentru ca nu avem contabili care sa semneze statele si ordinele de plata.Problema salariilor mici este de asemenea grava. Prin Legea cadru nr. 153/2017, a fost stabilit raportul de 1/12 intre cel mai mic si cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este pozitionat intre 1,64 si 2,76 (coeficienti de ierarhizare), ceea ce inseamna ca personalul didactic de predare este situat in treimea inferioara a grilei de salarizare", a declarat, joi,Acesta a mai punctat ca "" si s-a aratat nemultumit de regulamentul in baza caruia se acorda sporuri."Nu stiu daca sunt 10 profesori de chimie, care au laboratoare si lucreaza cu substante, sa ia 5% spor pentru toxicitate, nu stiu daca avem cativa bibliotecari care au peste 12.000 de volume care intra.Avem. Sunt femei, la tara, care vin la scoala pentru 300 de lei, iar acum trebuie sa vina cu bani de acasa. Daca ar primi cu 5% mai mult, asta ar insemna 20 de lei de persoana.Am cerut Guvernului, domnului Fifor, sa retraga din Guvern, ne-a dat cu 'flit', nu l-a interesat, dar in schimb exista bugetari la care se poate, Justitie, Curte Constitutionala, cei care lucreaza in sali de spectacol, curatenie si cei care lucreaza cu calculatoare, pot primi sporuri cu pana la 15%, iar la noi nu se poate.", a mai spus sindicalistul, citat de Agerpres. Sindicalistii mai afirma ca, desi s-a promis ca nu vor fi scaderi salariale,, pentru ca toate contributiile sociale se platesc la nivelul salariului minim pe economie, chiar daca acestia au venituri mai mici.Ei spun ca sunt, pentru ca nu sunt contabili sau secretare."Avem deja probleme in scoli si in gradinite cu reducerea de personal auxiliar, cum ar fi contabili sau secretare. Scolile sunt aproape in imposibilitatea functionarii din punct de vedere administrativ. Semnalul trebuie sa fie foarte clar pentru ministrul Educatiei: nu putem functiona in aceste conditii si uitam ce este cel mai important: interesul elevului", sustineNu sunt singurele proteste cu care este amenintat Guvernul Dancila. Joi, grefierii au intrat in greva japoneza, iar gardienii s-au aratat gata nu doar de proteste, ci si de procese.