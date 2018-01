Profesorii protesteaza la Ministerul Educatiei

Ziare.

Pichetul este programat de la ora 11.00, in fata Ministerului Educatiei."Actiunea noastra urmareste: blocarea comasarilor abuzive de clase, grupe si unitati de invatamant; respectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant; dialog social real in educatie; cresterea alocarilor bugetare pentru educatie reflectate in special in costul standard per prescolar/elev", precizeaza sindicatele din Educatie.Sindicalistii anunta, de asemenea, ca s-au retras din toate structurile de dialog social de la nivelul ministerului, "pana la momentul in care institutia va intelege ca un dialog social real presupune transparenta, comunicare, discutii de pe pozitii de egalitate si parteneriat".