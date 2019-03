Profesorii si studentii au protestat in semn de solidaritate cu magistratii: Ne indreptam catre un regim dictatorial (Galerie foto)

LIVE TEXT

Foto: captura video Facebook/DigiFm

Ziare.

com

Astfel, de la ora 12:00, au iesit in fata facultatilor unde au manifestat pasnic si in tacere."Respectati principiul separatiei puterilor in stat", "Retrageti ordonanta", "Aparati statul de drept", "Stop abuzurilor din Justitie", scria pe pancartele studentilor si profesorilor.- Printre profesorii care au protestat in fata Facultatii de Litere s-au aflat si dascali de la Facultatea de Matematica.- "Pe pancarta mea am pus, intre ghilimele, o propozitie a doamnei procuror Arina Corsei care spune in cateva cuvinte simple despre ce este vorba. Noi am trait vreo 40 si ceva de ani intr-o tara nelibera (Fara o justitie independenta nu exista oameni liberi) . Am vrea sa ramanem liberi asa cum am devenit dupa 1989 dupa moartea a o mie si ceva de persoane.Ori in clipa in care justitia isi pierde independenta suntem la cheremul oricarei clase politice, oricarui demagog, oricarui arivist politic, oricarui om care isi pune mai presus puterea si interesele lui decat interesele tarii. Cine vrea sa ia independenta Justitiei vrea sa ne fure libertatea.In final, se poate face cu fiecare dintre noi ce se vrea. Cei care au trait inainte de 1990 stiu despre ce vorbesc", a declarat Gabriel Liiceanu prezent in fata Facultatii de Filosofie din Bucuresti.- "Respectati principiul separatiei puterilor in stat", "Retrageti ordonanta", "Aparati statul de drept", "Stop abuzurilor din Justitie", scrie pe pancartele studentilor si profesorilor.- Unul dintre profesorii prezenti in fata Facultatii de Litere din Bucuresti a venit cu un catel ce avea la gat o pancarta pe care scria: "Va apar de Tudorel".- Protest este si la Facultatea de Filosofie din Bucuresti, unde se afla si Gabriel Liiceanu.- Si studentii si profesorii de lasunt alaturi de magistrati.- "Magistratii sunt foarte atacati in ultimul timp. Ceea ce ne lipseste este solidaritatea. Este important sa ne unim. Cand se adopta OUG fara consultare, cum se adoptau decrete pe vremea lui Ceausescu, ne indreptam catre un regim dictatorial. Faptul ca Avocatul Poporului nu reactioneaza nu este in regula", a declarat profesorul Andrei Cornea de la Facultatea de Litere din Bucuresti.- Startul manifestatiilor a fost dat de studentii si profesorii de la