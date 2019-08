Romanii care vin in tara pentru 10 august vor primi informatii despre votul prin corespondenta direct de la granita

Ziare.

com

Campania se va desfasura, vineri si sambata, conform unui comunicat remis joi"Romanii din diaspora, care se intorc acasa pe 9 si 10 august, vor fi intampinati la frontiera de peste 100 de voluntari ai comunitatii Declic, care ii vor informa despre votul prin corespondenta.Voluntarii vor imparti peste 50.000 de pliante si le vor oferi detalii despre cum pot vota la alegerile prezidentiale, fara sa mai stea la cozi.Campania Comunitatii Declic se va derula pe 9 si 10 august, in aeroporturile Iasi, Cluj si Bucuresti, la vamile Bors si Nadlac, precum si in Bucuresti.Declic a incheiat protocoale de colaborare cu Politia de Frontiera, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, Aeroportul International Iasi si Aeroportul Cluj", informeaza Declic in document.Campaignerii Declic sustin ca este nevoie de o astfel de campanie de informare, intrucat prea putini romani s-au inscris pentru votul prin corespondenta."Pana acum, nici 5.000 de romani nu s-au inscris pentru votul prin corespondenta, pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente. Este clar ca avem nevoie de o mai buna informare si, de aceea, am initiat aceasta campanie. Romanii din diaspora fie nu stiu exact ce trebuie sa faca, fie nu au incredere ca votul lor va ajunge la destinatie", a declarat Catalina Hoparteanu, campaigner Declic, citata in comunicat.Declic precizeaza ca pe 10 august echipele comunitatii vor fi, sambata, in Centrul Vechi al Capitalei si in Piata Victoriei."Voluntarii vor imparti pliante cu informatii utile despre votul prin corespondenta si explicatii in 7 pasi simpli despre procedurile pe care trebuie sa le faca romanii din strainatate pentru a se inregistra pe site-ul alegerilor din diaspora.De asemenea, Declic a lansat site-ul vot.declic.ro , unde sunt prezentati pasii pe care trebuie sa ii urmeze romanii din diaspora pentru a vota fara sa mai stea la coada", mai transmite sursa citata."Dupa cozile de la ultimele alegeri, am cautat solutii pentru a evita astfel de situatii. Asa a inceput campania 'Alegator prin corespondenta'.Initial, am fost in Parlament si am militat pentru modificarea legii electorale, ceea ce am si obtinut. Acum, pentru ca se poate vota prin corespondenta la alegerile prezidentiale din noiembrie, am inceput campania de informare a cetatenilor.Este important ca ei sa inteleaga ca e simplu sa voteze prin corespondenta. De aceea, am creat vot.declic.ro , unde explicam cum se pot inscrie in 7 pasi simpli", a declarat Catalina Hoparteanu, campaigner Declic, citata in document.La protestul din 10 august, Declic va amplasa in fata muzeului Antipa un plic gonflabil urias, de unde vor fi impartite pliante si vor fi oferite informatii despre votul prin corespondenta.Pe 10 august se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital.Si in acest an 250.000 de romani sunt asteptati in acelasi loc, unde este organizat un nou protest sub emblema "Diaspora vine acasa", dar si "Nu uitam ce ati facut asta vara".Iata detalii - Cine si unde iese in strada pe 10 august. Vor fi proteste in mai multe orase din tara, dar si in diaspora A.D.