Protest al angajatilor de la Penitenciarul Poarta Alba: "Cu asa conducatori, o tara de infractori"

Ziare.

com

Angajatii penitenciarului s-au strans, duminica, in fata unitatii si au scandat "Demisia, demisia", "Cu asa conducatori, o tara de infractori", "Rusine, rusine sa va fie".Liderul Sindicatului Sinpen 2016 Constanta din Penitenciarul Poarta Alba, Virgil Cirstea, a declarat ca pe lista de revendicari se afla obtinerea unor conditii mai bune de lucru, plata orelor suplimentare si stoparea imputernicirilor ilegale."Ministerul Justitiei ne-a injumatatit fondurile alocate pentru imbunatatirea conditiilor de lucru. Atunci cand angajatul are un loc de munca cat mai bine amenajat, conditii pentru un sistem informatic mai performant poate sa dea un randament mai ridicat. O alta revendicare se refera la plata orelor suplimentare restantate, plata actualelor ore suplimentare efectuate.Ministrul Justitiei, printr-un ordin, a redus la jumatate plata acestor ore suplimentare. Mai cerem stoparea imputernicirilor ilegale. Cei care sunt imputerniciti nu vor cauta niciodata sa-si impuna punctul de vedere sau sa deranjeze superiorul ierarhic. Chiar directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor beneficiaza de a treia imputernicire, fapt care este ilegal", a spus liderul de sindicat.El a mentionat ca o alta revendicare se refera la eliminarea discrepantelor privind pensionarea."Mai solicitam eliminarea discrepantelor in ceea ce priveste pensionarea. Cei care s-au pensionat ulterior datei de 15 octombrie 2017 au undeva la 30 la suta mai putine venituri. Si mai cerem finalizarea statului politistului de penitenciare, act normativ care stagneaza si care este impiedicat de ministrul Justitiei sa apara in forma agreata de catre organizatiile sindicale", a precizat Virgil Cirstea.Liderul de sindicat a spus ca oamenii mai solicita demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Angajatii care au protestat duminica in fata Penitenciarului Poarta Alba erau in timpul liber, astfel ca demersul lor nu a afectat desfasurarea activitatii in penitenciar.Virgil Cirstea a mai afirmat ca angajatii din penitenciare vor organiza un mars de protest, pe data de 3 octombrie, din fata sediului ministerului Justitiei si pana la Administratia Nationala a Penitenciarelor.